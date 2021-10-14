КС разъяснил возмещение зарплаты реабилитированным после уголовного преследования

Конституционный суд РФ разъяснил порядок выплаты заработной платы гражданам, которые были уволены в период необоснованного уголовного преследования и впоследствии были реабилитированы. Положения Гражданского и Уголовного процессуальных кодексов признаны соответствующими Конституции РФ, поскольку они позволяют реабилитированному заявлять требования о выплате неполученной заработной платы, а судам разрешить такие споры как в соответствии с ГПК, так и с нормами УПК.

Статья 220 ГПК позволяет суду прекратить производство по делу, если уже имеется решение суда о том же предмете тех же сторон-участников, вступившее в законную силу. Евгений Пермяков из Московской области на основании решения суда три года провел в колонии, а когда вышел на свободу, сумел добиться его отмены за отсутствием состава преступления. Фемида признала за Пермяковым право на реабилитацию, он получил от государства выплаты в возмещение имущественного вреда, расходов на адвоката. А вот добиться выплаты зарплаты - ведь увольнение состоялось в период уголовного преследования и потому было незаконным - так и не смог, несмотря на то, что суд постановил восстановить мужчину во всех пенсионных и трудовых правах. Однако вопрос о незаконности увольнения рассмотреть в рамках УПК суд отказался, а применить ГПК не дало решение, вынесенное в рамках УПК.

- Суды отказали мне в возмещении в полном объеме дохода, который я бы получал, если бы не было нарушено мое право на свободу, чем оказались нарушения и другие мои конституционные права, - указал Пермяков в обращении в КС.

Кроме того, за время разбирательств компания-работодатель Пермякова перестала существовать. На этом основании суд прекратил дело по гражданскому иску незаконно осужденного гражданина об изменении записи в трудовой книжке - его уволили во время следствия якобы по собственному желанию.

Решение высшей юридической инстанции страны по делу Пермякова основано на ранее обнародованных правовых позициях, а потому вынесено без проведения публичных слушаний. Прежде всего КС напомнил, что в процессе реабилитации граждан, так или иначе пострадавших от действий государства, установлен упрощенный по сравнению с исковым порядком режим правовой защиты, который направлен на создание процедурных условий для скорейшего определения размера вреда и скорейшего его возмещения. В то же время процессуальное законодательство позволяет передать разрешение вопроса, поставленного в рамках уголовного судопроизводства, на рассмотрение в гражданском процессе, если это обеспечит более эффективную судебную защиту. Такое положение всего лишь разрешает вопросы соотношения различных форм защиты нарушенных правил и потому не противоречит Конституции, однако основания для применения положений статьи 220 ГПК РФ не должны быть формальными.

Должны учитываться и критерий тождества заявленных требований, и характер процедуры

- Исходя из фундаментального характера права на судебную защиту, правоприменители должны учитывать не только критерий тождества заявленных требований (стороны, предмет, основания), но и характер процедуры, в которой требования ранее рассматривались, и свойства принятого по ее итогам судебного акта, - указал КС, - эта процедура должна быть состязательной и основываться на всех применимых конституционных и отраслевых принципах и гарантиях надлежащего отправления правосудия.

На практике это означает, что данные нормы не препятствуют реабилитированному заявить требования о возмещении недополученной заработной платы в порядке гражданского судопроизводства, если они не были разрешены по существу в порядке уголовного судопроизводства. Суды, в свою очередь, имеют право оставить эти требования без рассмотрения в целях наиболее эффективной защиты прав реабилитированного. Основанием для такого решения может стать наличие спора о праве или о фактических обстоятельствах, который необходимо разрешить не в процедуре главы 18 УПК РФ, а в рамках гражданского процесса.

Что касается ситуации с невозможностью отменить запись в трудовой книжке ввиду банкротства работодателя, то здесь судьи КС указали, что решение суда общей юрисдикции не связано с предыдущими решениями по делу Пермякова. А поскольку КС воздерживается от оценки выводов о степени существенности тех или иных обстоятельств для разрешения заявленных в конкретном деле требований, находящихся в компетенции иных судов и органов власти, то решения по делу Евгения Пермякова пересмотрены не будут.

Федеральный законодатель вправе совершенствовать порядок защиты прав реабилитированных

Ну а что касается дальнейшего разрешения возможных аналогичных ситуаций, то КС указал на возможность для федерального законодателя "внести в правовой механизм реабилитации изменения, направленные на совершенствование процессуального порядка защиты права реабилитированных на компенсацию вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием".