Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки"

В четверг, 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом. Как сообщили на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе Тегерана.

"Стороны "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались в ходе переговоров двух министров в Москве 6 октября 2021 года", - говорится в сообщении МИД.

Министры уделили особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации - единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон", - отметили в дипведомстве.

Напомним, что односторонний демарш Вашингтона при администрации Трампа поставил выполнение СВПД под угрозу. Лавров и Абдоллахиан подтвердили "обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене".