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14.10.2021 12:44
Рубрика: Культура

Лондонский "Ковент-Гарден" открыл свой первый сезон после локдауна

Текст: Наталья Лебедева
Балет "Ромео и Джульетта" в постановке Кеннета Макмиллана открыл 5 октября первый полноценный сезон после пандемии коронавируса в Лондонском Королевском театре "Ковент-Гарден".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коллектив был рад вновь вернуться на сцену и увидеть живых людей в зрительном зале. Все-таки ни одна онлайн-трансляция не заменит настоящего живого общения артистов и зрителей.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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"После столь долгого периода ограничений и 18 месяцев без полноценных сезонов здорово, наконец, вернуться в режим работы и полной загруженности в Королевском театре", - сказал в интервью ТАСС директор Королевского балета Великобритании Кевин О'Хейр.

Балет "Ромео и Джульетта", представленный публике 5 октября, стал первой многоактовой постановкой театра с момента начала пандемии. С момента своего первого показа в 1965 году этот балет в постановке Кеннета Макмиллана на великолепную музыку Сергея Прокофьева практически не изменился. На сцену выходит почти вся балетная труппа. В этот раз роль Ромео исполнил премьер Королевского балета в Лондоне, выпускник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров.

На 14 октября запланирована мировая премьера - новаторский спектакль "Проект Данте", поставленный штатным хореографом балетной компании Королевского театра Уэйном Макгрегором на музыку британского композитора Томаса Адеса.

Последние полтора года были очень тяжелыми для театра. По словам О'Хейра, из-за пандемии Королевский театр потерял три из каждых пяти фунтов прибыли. Компенсировать потери рассчитывают с помощью ссуды от правительства, продажи ключевых активов и уменьшения расходов.

Однако несмотря на все трудности и ограничения, репетиции продолжались даже во время карантинов. "Для постановки "Ромео и Джульетта", открывающей балетный сезон, мы начинали репетиции с очень небольших групп артистов и медленно двигались к репетициям всем составом", - рассказывает о репетициях директор Королевского балета.
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Премьерные показы в Лондонском Королевском театре прошли при стопроцентном аншлаге. Весь зал на более чем 2000 мест оказался полностью заполнен.

19 октября в театре готовятся отметить Всемирный день балета. В этом празднике, уже восьмом по счету, примут участие более 50 театров со всего мира. Россию представят Большой театр, Мариинский театр, Михайловский театр, а также дебютанты Всемирного дня балета - Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

Кстати

Во время пандемии и вынужденных карантинов "Ковент-Гарден" активно использовал возможности интернета. Были проведены трансляции девяти живых концертов и 38 полнометражных архивных произведений. Эту программу посмотрели более 15 млн раз в 183 странах. В социальных сетях контент театр собрал более миллиарда просмотров.

Культура Театр Танец В мире Европа Великобритания Гид-парк

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