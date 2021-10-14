Лукашенко: Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества

Свою "абсолютную поддержку" руководству ВОЗ выразил Александр Лукашенко, подчеркнув, что вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества. Об этом белорусский лидер заявил 14 октября на встрече с директором Европейского регионального бюро этой всемирной организации Хансом Клюге, передает пресс-служба главы государства.

"Нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом", - уточнил свою позицию президент, пояснив, что имеет в виду страны, "которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь", - констатировал Лукашенко, пояснив, что, если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. "Надо всем вместе преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю", - подтвердил глава государства.

Кстати, он дал понять своему визави, что следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу положения с коронавирусом в стране и примут при необходимости дополнительные меры для лечения людей. "Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше", - признал Лукашенко.

В ходе встречи он поблагодарил высокого гостя и руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома всемирной организации в непростом политизированном 2021 году. "Это говорит об определенной независимости и смелости руководства ВОЗ", - резюмировал белорусский лидер.