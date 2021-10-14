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14.10.2021 11:14
Рубрика: Экономика

Малый бизнес привлек 2,4 млрд рублей кредитов благодаря госгарантиям

Текст: Евгения Думанская

Компании малого бизнеса, по информации Минэкономразвития, смогли дополнительно привлечь более 2,4 миллиардов рублей заемного капитала благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

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Как отметила Илюшникова, ранее получение государственных гарантий было индивидуальным, отнимало у предпринимателей много времени и сил, а теперь все изменилось.

"Сейчас же это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - говорит замминистра.

В Корпорации МСП добавили, что средняя ставка по кредитам составила 9,7%. В рамках проекта Корпорация МСП не только следит за ставками, но и берет на себя половину рисков банков за предпринимателей, поэтому от финансовых организаций ждут комфортных для бизнеса условий.

Малый бизнес получает кредиты под поручительства с 15 сентября, их выдают шесть банков: Открытие, ПСБ, ВТБ, РНКБ, МСП Банк, Сбер. Согласно прогнозу, до конца года поручительства помогут предпринимателям привлечь еще 200 миллиардов рублей кредитных средств.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минэкономразвития

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