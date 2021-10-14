Малый бизнес привлек 2,4 млрд рублей кредитов благодаря госгарантиям

Компании малого бизнеса, по информации Минэкономразвития, смогли дополнительно привлечь более 2,4 миллиардов рублей заемного капитала благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Как отметила Илюшникова, ранее получение государственных гарантий было индивидуальным, отнимало у предпринимателей много времени и сил, а теперь все изменилось.

"Сейчас же это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - говорит замминистра.

В Корпорации МСП добавили, что средняя ставка по кредитам составила 9,7%. В рамках проекта Корпорация МСП не только следит за ставками, но и берет на себя половину рисков банков за предпринимателей, поэтому от финансовых организаций ждут комфортных для бизнеса условий.

Малый бизнес получает кредиты под поручительства с 15 сентября, их выдают шесть банков: Открытие, ПСБ, ВТБ, РНКБ, МСП Банк, Сбер. Согласно прогнозу, до конца года поручительства помогут предпринимателям привлечь еще 200 миллиардов рублей кредитных средств.