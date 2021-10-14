Матвиенко: Бедных в мире может стать на 500 млн больше из-за пандемии

Пандемия коронавируса может привести к существенному росту уровня бедности в мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании третьего Евразийского женского форума.

"В мире все острее встают вопросы экономического и социального неравенства, - отметила глава Совфеда. - По экспертным оценкам, последствия "коронакризиса" могут увеличить глобальный уровень бедности еще на полмиллиарда человек".

"И мы знаем, что, к сожалению, больше всего тяготы бедности ощущают на себе женщины и дети", - добавила Матвиенко.

По ее мнению, преодоление этой негативной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации женщин. "Поэтому наш форум неизменно занимается продвижением доступного женского образования, активного вовлечения женщин в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий", - отметила спикер.