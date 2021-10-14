Матвиенко: ЕЖФ должен призвать к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Санкции в сфере здравоохранения продолжают практику двойных стандартов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на III Евразийском женском форуме. Она также призвала участниц мероприятия добиваться взаимного признания странами сертификатов о вакцинации.

"Все чаще международное право подменяется некими "правилами", в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых им моделей развития", - сказала она, добавив, что "к этому добавляется практика экономических блокад, санкций и ограничений на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины".

Пандемия коронавируса еще больше обнажила эти проблемы, показав, что наш мир остро нуждается в созидательной повестке, в отказе от национального эгоизма и политики ультиматумов, уверена Матвиенко.

"Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинации, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения", - обратилась она к участницам форума.

Глава Совфеда считает, что женщины должны включиться в решение общемировых проблем. "Ведь самой природой в нас заложено стремление находить компромиссы и сглаживать противоречия", - отметила Валентина Матвиенко.