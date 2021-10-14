Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала участниц III Евразийского женского форума объединить усилия для защиты прав афганских женщин.

"В Афганистане, кроме террористической угрозы, сохраняется конечно же угроза ущемления женщин, нарушения их прав, дискриминации женщин. Мне думается, что мы должны объединить свой голос, чтобы не допустить этого", - сказала она на пленарном заседании форума в четверг.

Глава Совфеда также встревожена "гуманитарной катастрофой, которая складывается в Афганистане". "Давайте окажем содействие в поставке гуманитарных грузов, гуманитарной помощи. В первую очередь для того, чтобы женщины, дети, старики не голодали, чтобы предотвратить еще более негативные последствия", - обратилась она к участницам ЕЖФ.