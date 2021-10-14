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14.10.2021 18:28
Рубрика: Экономика

МЧС добивается значительного увеличения бюджета ведомства

Текст: Тимофей Борисов

МЧС РФ просит увеличить ему бюджет на 37 миллиардов рублей в следующие три года. Такую просьбу на заседании комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции озвучил статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"МЧС России в установленном порядке были направлены в Минфин России предложения по увеличению базовых бюджетных ассигнований по расходам, которые предварительно поддержаны… На 2022 год - в объеме 15 млрд 130 млн руб., на 2023 год - также 15 млрд 130 млн руб., на 2024 год - 7 млрд 120 млн рублей", - заявил генерал в Госдуме.

По словам Алексея Серко, которые приводит агентство ТАСС, в бюджет эти суммы будут заложены в виде поправок во втором чтении. Как только эта программа будет принята, деньги будут перечислены министерству.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство МЧС

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