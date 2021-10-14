МИД: Обеспечить полную углеродную нейтральность Арктики пока невозможно

Полностью исключить выбросы углерода в Арктике и обеспечить переход региона к низкоуглеродной экономике пока невозможно. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в ходе конференции "Как достигнуть углеродной нейтральности в Арктике" в рамках "Российской энергетической недели-2021".

"Говоря о переходе к климатически нейтральной низкоуглеродной экономике, мы не должны забывать о тех, сложных условиях, в которых в Арктике живут люди", - сказал он. По мнению посла, исключительно источники возобновляемой энергии можно будет задействовать далеко не всегда и не везде, передает РИА Новости.

Без дизеля в этом регионе пока обойтись невозможно, как и без углеродного сырья, добавил Корчунов.

По его мнению, главная задача - обеспечить предсказуемый постепенный перевод Арктики на экологически безопасные источники энергии. Чтобы все успели адаптироваться к новым правилам и процесс обошелся бы без шоков, которые бывают сегодня.