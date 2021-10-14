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Рубрика: Экономика

Инновации служат людям

Необходимо расширить доступность высокоэффективных препаратов
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(8586)
Во второй половине октября руководители крупнейших международных компаний различных секторов экономики, работающих в Российской Федерации, соберутся на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации.
За каждым новым препаратом стоят годы, а то и десятилетия научных исследований. Фото: Предоставлено компанией Sanofi За каждым новым препаратом стоят годы, а то и десятилетия научных исследований. Фото: Предоставлено компанией Sanofi
За каждым новым препаратом стоят годы, а то и десятилетия научных исследований. Фото: Предоставлено компанией Sanofi

О том, как меняется мировое здравоохранение, как инновации влияют на экономику и какие изменения в деловом климате стимулируют приток инвестиций в фармотрасль, накануне заседания КСИИ "РГ" рассказал главный исполнительный директор компании "Санофи" Пол Хадсон.

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Господин Хадсон, пока нельзя говорить о полной победе над пандемией и возвращении к привычной жизни, но уже есть вакцины, лекарственные препараты и средства диагностики, разработанные в разных странах, которые помогают бороться с COVID-19, облегчая бремя заболевания и его влияние на мировую экономику. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация дальше, что делают для этого международные фармацевтические компании?

Пол Хадсон: С начала пандемии государственные органы, ученые, медицинское сообщество и фармацевтическая индустрия тесно сотрудничают в борьбе с COVID-19. Какой бы трагичной ни была эта пандемия, она показала, что мы можем объединяться и двигаться к общей цели. Благодаря повышению доступности вакцин во всем мире и продолжающимся исследованиям в области терапии мы последовательно движемся к тому, чтобы сдержать пандемию и взять ее под контроль. Поскольку наш фокус в области общественного здравоохранения начинает смещаться с COVID-19, становится все важнее внимательно изучать косвенные, побочные эффекты пандемии на течение других заболеваний - например, онкологических. Например, на то, что сокращение скрининговых тестов на ранних этапах заболевания из-за пандемии может привести к росту онкологических заболеваний в будущем.

Под влиянием пандемии и таких факторов, как быстрое развитие новых цифровых технологий, происходят значимые изменения в системах здравоохранения. Какие ключевые тренды вы выделили бы здесь? Как они отражаются на развитии фарминдустрии и инвестициях?

Пол Хадсон: Впереди нас ждет новая волна терапевтических инноваций. Фото: Jean Chiscano

Пол Хадсон: В нашей отрасли очень важно руководствоваться не только собственной глубокой экспертизой в области науки, но и учитывать мнения пациентов и специалистов здравоохранения, а также интегрировать в свою работу данные, которые мы получаем, и технологии. Именно от этого зависит будущее фармацевтической индустрии. Использование цифровых технологий поможет нам ускорить внедрение инноваций и повысить качество жизни людей. Кроме того, очень важно, чтобы цифровизация пронизывала все элементы системы здравоохранения, включая пациентов, органы власти и медицинское сообщество. Врачи играют ключевую роль в успешном внедрении цифровых технологий в сообщество пациентов - мы отметили это, запуская пилотный проект по новому комплексному подходу к лечению диабета в России.

Учитывая изменения в сфере регулирования обращения лекарств по всему миру, становится ли ситуация более сложной или, напротив, более благоприятной для широкого доступа инноваций на рынок? Как вы видите ситуацию в России?

Пол Хадсон: Мы находимся в начале захватывающей новой волны терапевтических инноваций во многих областях - таких как онкология, иммунология, инфекционные заболевания и многих других. Но для того чтобы пациенты могли получить доступ к этим инновациям, необходимо воспринимать инновационные препараты не как дополнительную финансовую нагрузку для систем здравоохранения, а как инвестиции. Внимание общества и государства должно быть направлено в первую очередь на здоровье населения - без этого не может быть устойчивого развития экономики.

Фокус общественного здравоохранения начинает смещаться с COVID-19 на побочные эффекты пандемии

За последние годы Россия добилась значительного прогресса в улучшении доступа к инновациям. Однако мы можем еще больше продвинуться в этом направлении, применив дифференцированный подход к оценке технологий здравоохранения и внедрив современные модели закупок, которые помогают оптимизировать государственный бюджет для программ льготного лекарственного обеспечения.

Компания "Санофи" - один из крупных инвесторов в российскую фармпромышленность, имеет собственное производство на территории России и традиционно активно участвует в работе КСИИ не первый год. Какие темы вы собираетесь поднять на ближайшей сессии КСИИ?

Пол Хадсон: Консультативный совет по иностранным инвестициям - это уникальная, очень важная платформа для сотрудничества и обмена опытом между отраслями, транснациональными компаниями и представителями государственных органов. Со времени последнего заседания КСИИ благодаря импульсу, заданному правительством РФ, отрасль смогла наладить открытый и конструктивный диалог с министерствами здравоохранения и финансов по вопросам доступа к инновациям. Для меня большая честь представлять фармацевтическую промышленность на заседании КСИИ в 2021 году и иметь возможность поделиться с правительством предложениями по улучшению доступа пациентов к инновациям.

Фото: РИА Новости
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Сегодня в сфере R&D лидируют небольшие специализированные компании, сфокусированные на создании той или иной технологии или инновационном продукте. Означает ли это, что формат контрактного производства становится ведущей моделью работы для крупнейших фармкомпаний?

Пол Хадсон: Небольшие биотехнологические и крупные фармацевтические компании прекрасно дополняют друг друга. Нас объединяет общая цель - изменить жизнь пациентов к лучшему. Иногда биотехнологические компании развиваются быстрее, но крупные игроки рынка могут оказывать большее влияние на жизнь людей во всем мире. Хорошим примером такого сотрудничества является недавно анонсированное намерение "Санофи" приобрести небольшую биотехнологическую компанию Kadmon, которая разработала первое в своем классе лекарство для пациентов, перенесших трансплантацию. После завершения сделки мы будем работать с регулирующими органами по всему миру и использовать наш опыт, чтобы оказать помощь как можно большему количеству пациентов.

На каком этапе сейчас находятся вакцины от COVID-19, которые разрабатывает "Санофи"? Когда ваша вакцина может быть доступна пациентам?

Пол Хадсон: Наша реакция на кризис всегда основана на одной цели - поступать правильно. Поэтому сегодня мы единственная фармацевтическая компания, которая использует свои производственные мощности по всему миру для производства и поставок трех различных вакцин против COVID-19. Кроме того, являясь одним из мировых лидеров в производстве вакцин, мы продолжаем свои усилия по разработке адъювантной рекомбинантной вакцины-кандидата в партнерстве с компанией GSK. Эта вакцина может потенциально сыграть значимую роль в борьбе с пандемией в качестве бустера.

Внимание общества и государства должно быть направлено в первую очередь на здоровье населения - без этого не может быть устойчивого развития экономики

Сейчас мы ждем положительных результатов исследований и заключений регуляторных органов. По нашим оценкам, они будут опубликованы ориентировочно в конце 2021 года. А пока мы находимся в ожидании, производство рекомбинантной вакцины против COVID-19 уже началось.

Ваш опыт работы в сфере фарминдустрии составляет более 30 лет. Как вы полагаете, что будет способствовать лидерству в фарме в ближайшем будущем?

Пол Хадсон: Следующее поколение лидеров - это люди, привыкшие получать информацию через цифровые каналы, способные интерпретировать данные, быстро в них ориентироваться и принимать на их основе более эффективные решения. Но не нужно забывать и про навыки межличностного общения, начиная с эмпатии и умения слушать. Если грамотно их развить, будет легче руководить командой в постоянно изменяющейся среде и создавать рабочую атмосферу, в которой люди будут чувствовать себя в безопасности и раскрывать все свои таланты.

Справка
Фото: iStock
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В Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации входят представители шести крупнейших международных фармацевтических компаний: Abbott Laboratories США, AstraZeneca, Bayer AG, Novartis AG, Sanofi и Takeda Pharmaceutical Company Limited. Все они являются крупными инвесторами в российскую фарминдустрию.

Еще три фармацевтические компании имеют статус наблюдателей в Консультативном совете: Merck KGaA, Novo Nordisk A/S и Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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