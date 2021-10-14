Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продовольствие

Кабинет министров будет готовить дополнительные решения, чтобы в долгосрочной перспективе стабилизировать в стране цены на продукты питания, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее введенные меры для сдерживания стоимости продовольствия оказались достаточно эффективными, считает глава правительства. Только цены на продукты в мире по-прежнему растут, влияя и на внутренний рынок. "Требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Михаил Мишустин вчера на заседании правительства.

Ряд оперативных решений представил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он выделил две группы товаров, по которым в этот период года наблюдается нехарактерный рост цен.

Первая - плодоовощная продукция. В этом году производители в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды, что сказывается на предложении. Стоимость овощей и картофеля также подогревает рост цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений.

Для стимулирования производства с 2022 года будут запущены дополнительные меры поддержки, в том числе субсидии на вовлечение в оборот новых земель, увеличение объемов овощей в открытом и закрытом грунтах, переоснащение производств, на льготную транспортировку продукции и кредитование. "Совместно с минпромторгом дополнительно прорабатываем вопросы обеспечения прямого сбыта продукции для малых и средних хозяйств, что, безусловно, снизит стоимость овощей для граждан", - рассказал министр Патрушев.

"В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 миллиардов рублей в 2022 году. Также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы", - заявил глава минсельхоза. Эти меры должны дать прирост производства в 15 процентов. Кроме того, планируется предусмотреть субсидирование для личных подсобных хозяйств, в которых выпуск овощей снижается.

Вторая группа продовольствия с нетипично растущими ценами - продукция животноводства. В этом году производство сектора будет на уровне 2020 года, подчеркнул Патрушев. У животноводов две проблемы. Во-первых, это вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Правительство утвердило постановление, предусматривающее пролонгацию до 12 лет льготных инвестиционных кредитов для производств, пострадавших от болезней животных в 2020-м и последующих годах. Во-вторых, себестоимость в секторе растет из-за подорожания кормов. "По некоторым позициям - более чем на 50 процентов. Корма - это в среднем 60-70 процентов себестоимости", - сказал глава минсельхоза. Чтобы удержать цены на них, уже введена плавающая экспортная пошлина. "В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов", - сообщил Дмитрий Патрушев. А со следующего года не только увеличится господдержка животноводства, но и средства на развитие сельского хозяйства будут распределяться с акцентом на эту подотрасль.

На ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 миллиардов рублей в 2022 году

Михаил Мишустин обратил внимание, что ряд предложений по продовольственным ценам поступают от других министерств и ведомств. Он попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова координировать работу. "Надо проанализировать действующие программы и понять, чего нам не хватает", - указал глава правительства.

Официально

Правительство выделит еще более 28 миллиардов рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщил Михаил Мишустин. "Их у нас по всем регионам свыше двух с половиной миллионов. С начала года на эти цели мы уже направили регионам более 270 миллиардов рублей из федерального бюджета", - подчеркнул глава кабмина. Ежемесячную поддержку получают малоимущие семьи. Размер выплаты зависит от дохода и может составлять 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также около 6 миллиардов рублей направят на ежемесячные выплаты многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Такая поддержка оказывается до достижения трехлетнего возраста. Дополнительное финансирование позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч детей, растущих в многодетных семьях.