Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания

Ранее введенные правительством решения для сдерживания цен на продовольствие оказались достаточно эффективными, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако в мире стоимость продуктов по-прежнему растет. "Требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе", - подчеркнул глава кабмина. На заседании правительства их представил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Михаил Мишустин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова скоординировать в правительстве эту работу - рассмотреть предложения, поступающие из других министерств и ведомств. "Надо проанализировать действующие программы и понять, чего нам не хватает", - указал глава кабмина.