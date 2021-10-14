Мишустин встретится с премьером Госсовета Китая в конце ноября

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин намерен встретиться с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, чтобы обсудить приоритетные направления торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между странами.

"Примем совместные решения по запуску новых проектов в различных областях", - заявил он в приветствии участникам 130-й Кантонской ярмарки.

Глава российского правительства отметил, что по итогам года Россия и Китай достигнут рекордных показателей взаимной торговли. В январе-июле 2021 года товарооборот увеличился на 29 процентов - до 74 миллиардов долларов. В ближайшем будущем, рассчитывает Мишустин, страны смогут добиться показателя в 200 миллиардов долларов.