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14.10.2021 17:06
Рубрика: Власть

Москалькова: Необходимо создать банк данных о пострадавших в военных конфликтах

Текст: Галина Мисливская

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый банк сведений о мирных жителях, пострадавших на территориях военных действий. С такой инициативой она выступила на заседании III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Она отметила, что свидетельства о нарушениях прав человека поступают из Афганистана, Сирии, Нагорного Карабаха, Донецка и Луганска.

"Нам нужно создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов", - считает омбудсмен.

Она также предложила участницам форума помочь афганским беженцам в Турции. "Сегодня в Галлиполи, в палаточных городках, мерзнут женщины вместе с детьми, потому что они лишены документов, - напомнила Москалькова. - Мы будем просить "Красный Крест" - и пусть это будет инициатива нашего форума - дать возможность получения женщинами документов, возвращения их на родину и оказания им помощи".

Также Татьяна Москалькова указала, что до сих пор права человека и права женщин политизируются, в том числе когда речь идет о праве меньшинств на использование родного языка. "Это совершенно недопустимо и противоречит международным нормам", - заявила она.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Ситуация в Афганистане Обстановка на востоке Украины Проблема Нагорного Карабаха Ситуация в Сирии

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