Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам

Права женщин, к сожалению, по-прежнему подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам, заявила проходящем в Санкт-Петербурге Евразийском женском форуме​​​ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Свидетельством тому, по ее словам, являются такие печальные явления, как похищение людей, семейное насилие, а также большая доля женщин среди беженцев, вынужденных переселенцев, людей, которые попросили политическое убежище.

Омбудсмен подчеркнула, что в России пока не удалось справиться с проблемой гендерного неравенства при устройстве на работу. При прочих равных работодатель, как правило, выбирает мужчин​​​.

- В России, когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, одинаковое образование, опыт работы, работодатель, как правило, выберет мужчину, - отметила Москалькова, - .Считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей может родить и уйти вообще на три года.

Однако сегодня, по ее словам, заметна похоже, что обнадеживающая тенденция ухода женщин в малый и средний бизнес.

- Эти тенденции нужно осмыслить, - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Говоря о правах женщин, федеральный омбудсмен отметила, что разделяет обеспокоенность мировой общественности по поводу защиты прав женщин в Афганистане.

- На Евразийском женском форуме особо звучит тема защиты прав женщин в Афганистане​​​. Признаюсь, я разделяю обеспокоенность мировой общественности по этому вопросу, - написала Москалькова в своем Instagram.