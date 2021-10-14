Московскому Синодальному хору 300 лет

В Российском фонде культуры в Покров состоялось торжественное собрание, посвященное 300-летию Московского Синодального хора. Хор был создан указом царя Петра I в 1721 году. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы певчих стал Успенский собор Московского Кремля.

Первоначально в состав хора Патриарших певчих дьяков входили только мужчины. В XVII веке Патриарший хор одним из первых освоил пришедшую с запада линейную нотацию и партесное пение (то есть пение по партиям), в его составе появились детские голоса (альты и дисканты). На рубеже XIX-ХX веков хор достиг наивысшего расцвета. Попечение хора осуществлял генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович Романов.

Торжественное собрание, посвященное юбилею, открыл председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который считает, что сейчас наступил благоприятный момент для возрождения Синодального хора. Среди гостей и участников вечера были глава Фонда "Русский Мир" Вячеслав Никонов, глава Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, попечители и благотворители Синодального хора.

В рамках вечера прошла презентация книги писателя К.П. Ковалева-Случевского об истории хора, презентация масштабной выставки о хоре, которая откроется в Музее современной истории России.

Хор помимо концертов участвует в богослужениях, когда 80-летние бабушки и их уже седые дети, внуки и правнуки поют едиными устами и единым сердцем. О творчестве коллектива рассказал художественный руководитель Московского Cинодального хора Алексей Пузаков.

Вряд ли мы споем Баха так, как поют немцы, но они не споют "Всенощное бдение" Рахманинова, как поем мы

- В настоящее время в большом составе 80 певцов, что позволяет нам исполнять сложные, многоголосные партитуры, а главное - приблизить наше исполнение к тому стилю, в русле которого работал знаменитый Московский Синодальный хор. Вряд ли мы споем Баха так, как поют немцы, но они не споют "Всенощное бдение" Рахманинова, как поем мы. Наш коллектив выбран в качестве партнера главного хора Ватикана - Хора Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Мы сотрудничаем с ним на протяжении нескольких лет и давали несколько совместных концертов в Сикстинской капелле Ватикана и в соборе Святого Павла. Два ведущих хоровых коллектива, представляющих музыкальную культуру востока и запада Европы. Этот хор приезжал в Москву, и мы давали совместный концерт в Третьяковской галерее и в Московской консерватории. У нас есть и дальнейшие планы сотрудничества, но пока они немножко приостановлены из-за пандемии. В географию выступлений Синодального хора входят более 40 стран, включая Великобританию, Германию, США, Австрию, Италию, Чехию, Израиль.

Когда вы возглавили Синодальный хор?

Алексей Пузаков: До этого я управлял хором Третьяковской галереи. С 2011 года по благословению Патриарха тружусь над возрождением Московского Синодального хора.

Сложно управлять хором?

Алексей Пузаков: И сложно, и радостно. Это тот труд, который требует большой самоотдачи, больших знаний, концентрации усилий. И тем не менее искусство древнерусской музыки приносит огромную радость, открывает новые стороны жизни и историю нашей отечественной культуры. В нашем репертуаре музыка митрополита Илариона, произведения композитора Андрея Микиты. Сейчас пишется много новой интересной современной духовной музыки. Наш хор, сохраняя традиции, обогащается современными музыкальными композициями.

Дореволюционный репертуар сохранился в большом объеме?

Алексей Пузаков: Это музыка московской музыкальной школы церковного пения - Чайковского, Рахманинова, которые сотрудничали с Синодальным хором. Коллектив исполнял произведения Кастальского, Гречанинова, Чеснокова - композиторов, которые сформировали московскую школу церковного пения и необычайно обогатили ее традиции.