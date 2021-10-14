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14.10.2021 21:24
Рубрика: Общество

Московскому Синодальному хору 300 лет

Текст: Татьяна Хорошилова
В Российском фонде культуры в Покров состоялось торжественное собрание, посвященное 300-летию Московского Синодального хора. Хор был создан указом царя Петра I в 1721 году. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы певчих стал Успенский собор Московского Кремля.

Первоначально в состав хора Патриарших певчих дьяков входили только мужчины. В XVII веке Патриарший хор одним из первых освоил пришедшую с запада линейную нотацию и партесное пение (то есть пение по партиям), в его составе появились детские голоса (альты и дисканты). На рубеже XIX-ХX веков хор достиг наивысшего расцвета. Попечение хора осуществлял генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович Романов.
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Торжественное собрание, посвященное юбилею, открыл председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который считает, что сейчас наступил благоприятный момент для возрождения Синодального хора. Среди гостей и участников вечера были глава Фонда "Русский Мир" Вячеслав Никонов, глава Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, попечители и благотворители Синодального хора.

В рамках вечера прошла презентация книги писателя К.П. Ковалева-Случевского об истории хора, презентация масштабной выставки о хоре, которая откроется в Музее современной истории России.

Хор помимо концертов участвует в богослужениях, когда 80-летние бабушки и их уже седые дети, внуки и правнуки поют едиными устами и единым сердцем. О творчестве коллектива рассказал художественный руководитель Московского Cинодального хора Алексей Пузаков.

Вряд ли мы споем Баха так, как поют немцы, но они не споют "Всенощное бдение" Рахманинова, как поем мы

- В настоящее время в большом составе 80 певцов, что позволяет нам исполнять сложные, многоголосные партитуры, а главное - приблизить наше исполнение к тому стилю, в русле которого работал знаменитый Московский Синодальный хор. Вряд ли мы споем Баха так, как поют немцы, но они не споют "Всенощное бдение" Рахманинова, как поем мы. Наш коллектив выбран в качестве партнера главного хора Ватикана - Хора Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Мы сотрудничаем с ним на протяжении нескольких лет и давали несколько совместных концертов в Сикстинской капелле Ватикана и в соборе Святого Павла. Два ведущих хоровых коллектива, представляющих музыкальную культуру востока и запада Европы. Этот хор приезжал в Москву, и мы давали совместный концерт в Третьяковской галерее и в Московской консерватории. У нас есть и дальнейшие планы сотрудничества, но пока они немножко приостановлены из-за пандемии. В географию выступлений Синодального хора входят более 40 стран, включая Великобританию, Германию, США, Австрию, Италию, Чехию, Израиль.

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Когда вы возглавили Синодальный хор?

Алексей Пузаков: До этого я управлял хором Третьяковской галереи. С 2011 года по благословению Патриарха тружусь над возрождением Московского Синодального хора.

Сложно управлять хором?

Алексей Пузаков: И сложно, и радостно. Это тот труд, который требует большой самоотдачи, больших знаний, концентрации усилий. И тем не менее искусство древнерусской музыки приносит огромную радость, открывает новые стороны жизни и историю нашей отечественной культуры. В нашем репертуаре музыка митрополита Илариона, произведения композитора Андрея Микиты. Сейчас пишется много новой интересной современной духовной музыки. Наш хор, сохраняя традиции, обогащается современными музыкальными композициями.

Дореволюционный репертуар сохранился в большом объеме?

Алексей Пузаков: Это музыка московской музыкальной школы церковного пения - Чайковского, Рахманинова, которые сотрудничали с Синодальным хором. Коллектив исполнял произведения Кастальского, Гречанинова, Чеснокова - композиторов, которые сформировали московскую школу церковного пения и необычайно обогатили ее традиции.

Общество Религия Культура Музыка РГ-Фото

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