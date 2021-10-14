Мурашко сообщил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19

На стационары, где лечатся пациенты с COVID-19, приходится "высочайшая нагрузка". Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1 миллиона 100 тысячи пациентов находится на лечении", - сообщил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам это высочайшая нагрузка на здравоохранение, передают РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса.

Ранее Михаил Мурашко отметил тенденцию к росту заболеваемости и возникновению осложнений у населения в возрасте до 30 лет. Он пояснил, что молодой возраст больше не является страховкой от тяжелого течения коронавируса.