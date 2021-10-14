На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн"

Граждане смогут принять участие во Всероссийской переписи населения с помощью интерактивной формы, сообщили в Минцифры.

"Минцифры запустило на портале "Госуслуг" интерактивную форму для участия граждан во Всероссийской переписи населения", - говорится в сообщении.

Переписчики смогут проголосовать, в том числе, с помощью отечественных планшетов. В дальнейшем их будут использовать для оказания услуг в социальной сфере. Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также принять участие в переписи можно на переписных пунктах, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".