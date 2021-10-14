Новости

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева 17:43
Роскосмос сообщил о выходе запущенных спутников OneWeb на орбиту 17:34
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года 17:31
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн" 17:29
Национальные фильмы будут сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами 17:25
В России могут запретить вылов китов и дельфинов 17:24
Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных 17:16
Путин поздравил Павла Чухрая с юбилеем 17:10
Москалькова: Необходимо создать банк данных о пострадавших в военных конфликтах 17:06
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы 16:53
Видео: В Ижевске на крыше многоэтажки произошел взрыв 16:53
Финляндия откроет железнодорожный КПП с Россией 18 октября 16:45
В Москве женщина в ходе бытовой ссоры убила ножом своего деда 16:44
Верховный суд оставил в силе 15-летний приговор Карине Цуркан 16:40
Кольца Маяковского и Лили Брик покажут на выставке в Москве 16:35
Сенатор: Любой перевозимый по воде груз сейчас можно считать загрязнителем 16:34
В Москве ГИБДД нашла 11 тысяч машин-призраков 16:33
Сийярто: Венгрия отказалась получать газ через Украину ради энергобезопасности 16:17
Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
Минпромторг назвал риски отраслей промышленности от внедрения "зеленой" повестки 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 17:29
Рубрика: Общество

На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн"

Текст: Матвей Линник

Граждане смогут принять участие во Всероссийской переписи населения с помощью интерактивной формы, сообщили в Минцифры.

Фото: Ягодная плантация "Кремь"
Какие удивительные факты о сельском хозяйстве показала микроперепись

"Минцифры запустило на портале "Госуслуг" интерактивную форму для участия граждан во Всероссийской переписи населения", - говорится в сообщении.

Переписчики смогут проголосовать, в том числе, с помощью отечественных планшетов. В дальнейшем их будут использовать для оказания услуг в социальной сфере. Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также принять участие в переписи можно на переписных пунктах, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Общество Соцсфера Демография Правительство Минцифры Всероссийская перепись населения 2021 года

Главное сегодня

Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает