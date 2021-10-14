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14.10.2021 22:49
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения

Текст: Матвей Линник
Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости
Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях.

Фото: iStock
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"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - рассказала она в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

По ее словам, с национальной валютой действительно происходят краткосрочные колебания, однако регулятор работает над тем, чтобы рублевые сбережения оставались привлекательными для вкладчиков.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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