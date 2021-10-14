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14.10.2021 19:08
Рубрика: Общество

Началась Всероссийская перепись населения

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
В России дан старт первой в истории страны цифровой переписи населения. Она продлится с 15 октября по 14 ноября. Вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные на специальных планшетах. Однако ждать их прихода не обязательно. Впервые россияне смогут поучаствовать в переписи самостоятельно. Это можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на портале госуслуг, причем как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале, не обязательно она должна быть подтвержденной.
По данным ВЦИОМ, заполнить анкеты с помощью переписчиков планируют 43% россиян. Фото: РИА Новости По данным ВЦИОМ, заполнить анкеты с помощью переписчиков планируют 43% россиян. Фото: РИА Новости
По данным ВЦИОМ, заполнить анкеты с помощью переписчиков планируют 43% россиян. Фото: РИА Новости

Во многих регионах на портале госуслуг перепись запустили с опережением графика. Как отметил "РГ" руководитель Росстата Павел Малков, новые технологии включены на всех этапах проведения переписи - от планшетов и портала госуслуг при сборе данных до анализа полученной информации. "Это позволило сократить число переписчиков вдвое. Если в переписи 2010 года участвовало 600 тыс. переписчиков, то в 2021-м мы привлечем только 270 тыс. переписчиков, а общее количество людей, задействованных в переписи, составит 315 тыс. человек", - отметил он.

Фото: Виктор Васенин
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При этом завершится перепись на портале госуслуг раньше на неделю. Возможность заполнить там анкеты у россиян будет до 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики, уточнил глава ведомства.

Еще один способ принять участие во Всероссийской переписи населения - зайти на стационарный переписной участок. Всего в стране их открылось около 50 тысяч. Большинство расположены в помещениях МФЦ. На каждом установлены компьютеры, заполнить электронные анкеты на них гражданам помогают волонтеры.

"Благодаря использованию цифровых технологий итоги переписи Росстат представит уже в конце 2022 года, а первая информация - сколько человек живет в России, появится уже в январе - феврале 2022 года", - сказал Павел Малков.

Участникам переписи необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих вопроса про возраст, пол, образование, семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство. Многие вопросы уже знакомы по опыту прошлых переписей, однако есть совершенно новые. Например, помимо того, работает человек или нет, уточняют, как далеко от дома находится работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера. В Росстате обратили внимание, что в графе о национальности впервые один человек может указать сразу несколько национальностей. Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий. Например, подведен ли газ к частному дому, если в многоквартирном доме, где проживает участник переписи, мусоропровод и т.п.

Впервые россияне могут переписаться самостоятельно на портале госуслуг

"12-я российская перепись включает в себя новые вопросы, касающиеся в первую очередь трудовой миграции. Это позволит точнее определить нагрузку на инфраструктуру. Также в блоке об условиях жизни появился вопрос о доступе к широкополосному или мобильному интернету", - отметил Малков. По его словам, это позволит оценить, каков уровень проникновения современных коммуникаций по стране.

Конечных вопросов может быть и больше, в зависимости от ответов на основные вопросы. Например, женщин от 18 лет спрашивают о количестве детей.

Тем, кто проживает в России менее 12 месяцев в году, предложено всего семь вопросов. Заполнить анкету можно на русском и еще десяти языках: корейском, китайском, английском, башкирском, татарском, бурятском, тувинском, чувашском, якутском, узбекском.

Указывать фамилию, имя и отчество при заполнении ­переписного листа не обязательно, поскольку данные ­будут направляться в Росстат в обезличенном виде.

В среднем на заполнение анкеты потребуется 23 минуты. У пользователей портала госуслуг это может получиться быстрее, поскольку им будет доступна функция "предзаполнения", когда часть информации не нужно вбивать вручную: система автоматически выберет ее из профиля человека.

По опросу ВЦИОМ, около 43% россиян планируют дождаться переписчика. Как пояснили в Росстате, узнать его можно по экипировке. На нем должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, при себе - переписная сумка, планшет, а также удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Кстати, зарплата переписчика составляет 18 тыс. руб.

Малков подчеркнул, что в процессе Всероссийской переписи населения будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах. "Мы получим богатый материал для ученых, аналитиков и экспертов. И чем полнее будут эти данные, тем легче будет спланировать социально-демографическую политику государства на ближайшее десятилетие", - подчеркнул он.

По словам Павла Малкова, полные сведения о национальном составе страны, например, будут известны уже к октябрю 2022 года. (По результатам переписи 2002 года в России проживало 182 народа, а в 2010-м собраны данные о 193 национальностях и более 170 языках).

Фото: iStock
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Глава Росстата напомнил, что перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам принимаются важные госпрограммы: например, где нужно строить больницы и школы, возводить жилье или открывать новые рабочие места. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года было принято решение о введении такой меры государственной поддержки, как материнский капитал.

Кроме того, по итогам Всероссийской переписи населения появится полная цифровая карта России.

С 24 сентября на вопросы граждан по Всероссийской переписи населения отвечают операторы "горячей линии" по телефону: 8-800-707-20-20. Звонок на нее бесплатный из любого российского региона. Консультации доступны с девяти часов утра до девяти часов вечера по московскому времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок оператора.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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