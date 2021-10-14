Назван лучший в мире смартфон. И это не Xiaomi

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг смартфонов, которые отсортированы не по мощности, а по оценке, которую им выставили пользователи.

Первое место занял Samsung Galaxy Note20 5G, второе досталось Oppo K9 5G, а бронзу взял Huawei Mate 30 5G. Стоит заметить, что два из трех лидеров рейтинга были представлены отнюдь не в этом году.

Также в рейтинг вошли Meizu 18 Pro, его младший брат Meizu 18, экс-флагман Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, а также Huawei P40 Pro+, vivo S10 Pro и vivo X60 Pro+.