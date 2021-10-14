Новак: "Северный поток-2" будет готов к поставкам в ближайшие дни

Поставки газа по "Северному потоку-2" можно будет начать в ближайшие дни, но сейчас все зависит от европейского регулятора, заявил вице премьер Александр Новак, выступая на РЭН.

"Газопровод построен, он прошел процедуру сертификации, идут пусконаладочные работы и заполнение газом. В ближайшие дни "Северный поток-2" будет готов к работе, но когда начнутся коммерческие поставки, зависит от европейского регулятора", - сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что объемы прокачки газа по "Северному потоку-2" будут зависеть от европейских заявок. Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу и на это никак не влияет скорость заполнения подземных газовых хранилищ внутри страны. Мы экспортируем столько, сколько предусмотрено контрактами. Никаких официальных обращений от европейских стран с просьбой увеличить объемы поставок нам не поступало, уточнил Новак.

По его мнению, газовый кризис в Европе возник из-за несбалансированного подхода и плохого планирования в вопросах создания резервов энергоресурсов и обеспечения энергетической безопасности.