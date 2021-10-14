Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, зачем нужно мыть куриные яйца

Куриные яйца - один из самых полезных белковых продуктов, их непременно нужно включать в свой рацион. В них содержатся витамины B4, А, H, PP, фолиевая кислота, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и порядка 80 процентов суточной нормы триптофана - полезной аминокислоты.

Однако в некоторых случаях яйцо может спровоцировать опасные заболевания.

"Именно куриные яйца могут быть опасны для употребления из-за сальмонеллеза. Для того, чтобы убить все бактерии, необходимо вымыть скорлупу, а затем или тщательно прожарить яйцо, или отварить его вкрутую", - рассказала aif.ru нутрициолог Анна Ивашкевич.

Кроме того, нежелательно употреблять яичницу людям, которые страдают от развития атеросклероза и имеют заболевания желчного пузыря и печени. А вот 1-2 отваренных в крутую яйца в этих случаях съесть можно, но не чаще одного раза в неделю.

Врач считает, что полностью отказаться от куриных яиц стоит в том случае, если у человека есть пищевая аллергия или пищевая непереносимость этого продукта, а также почечная недостаточность.