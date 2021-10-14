"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android

Социальная сеть "Одноклассники" обновила мобильные приложения для операционных систем iOS и Android. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "РГ".

Лента новостей и сервис "Моменты" теперь занимают почти весь экран. Обложка профиля пользователя отображается только на его странице, а форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел "Поделиться с друзьями", который доступен по кнопке "плюс" в верхней части экрана.

Теперь с помощью одной кнопки можно воспользоваться сразу несколькими сервисами: загрузить фото или видео, снять момент или написать пост. Обновление уже доступно части пользователей Android-приложений и вскоре появится и на iOS.

Под меню располагаются специальные виджеты, с помощью них пользователь может быстро переключаться между недавно посещенными страницами, интересными группами или потенциальными друзьями. В приложении на Android через виджеты также доступны дополнительные сервисы в формате мини-приложений на базе платформы VK Mini Apps. Новое меню уже доступно всем пользователям приложений "Одноклассников".