Одобрен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2022 году

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году.

Ранее - в 2020 году - этот срок был равен 258 месяцам. Согласно поправкам, с 1 января следующего года срок остается таким же, как и в нынешнем году, - 264 месяца.

Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов уточнил, что указанный показатель необходим для расчета накопительной пенсии.

Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет - в соответствии с методикой правительства.

"С учетом данных Росстата с 1 января 2022 года предлагается установить данные показатели в размере 264 месяца. То есть такой же показатель, который действует в текущем году, то есть он останется неизменным", - заявил он.