Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году

Инфляция составит не 5,9%, а 7% в 2021 году, следует из макроэкономического опроса ЦБ, опубликованного регулятором в четверг.

ЦБ 6-12 октября 2021 года провел опрос 28 ведущих экономистов по поводу ключевых показателей: инфляции, ключевой ставки ЦБ, ВВП, номинальной зарплаты, курса рубля. Как уточнил регулятор, результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Инфляция: консенсус-прогноз на 2021 год повышен с 5,9% в сентябре до 7,0% в октябре. В 2022-2024 годах, по мнению аналитиков, инфляция стабилизируется на цели Банка России: 4,2% в 2022 году, 4% в 2023 и 2024 годах.

Ключевая ставка: относительно сентября прогноз средней ключевой ставки за 2021 год остался без изменений-5,7% годовых. Прогноз на 2022 год повышен на 0,5 п.п. до 6,8% годовых. Прогноз на 2023 год увеличился на 0,1 п.п. до 5,6%. Далее аналитики ожидают ключевую ставку в среднем на уровне 5,5% годовых, что соответствует их оценке нейтральной ключевой ставки.

ВВП: В сравнении с сентябрем чуть улучшен прогноз на 2021 год. Он вырос на 0,1 п.п. до 4,3%. В дальнейшем, как и ранее, аналитики прогнозируют замедление темпов прироста. Потенциальный долгосрочный темп оценивается ими в 2,0%.

Номинальная зарплата: в 2021 году ожидается рост на 8,8% (8,1% в сентябре). Прогноз на 2022 год - 6,8% (6,5% в сентябре), 6,1% на 2023 год и 6,0% на 2024 год.

Курс USD/RUB: прогноз существенно не изменился. На 2021-2024 годы аналитики прогнозируют среднегодовой курс в диапазоне 72,0-74,2 рублей за доллар США.