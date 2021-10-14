Новости

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС 15:34
Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге 15:31
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах 15:26
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом 15:11
Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане 15:07
Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми 15:06
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса 15:00
Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
АТОР: Стоимость путевок в Египет изменится после запуска чартеров 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 15:50
Рубрика: Экономика

Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году

Текст: Анастасия Алексеевских

Инфляция составит не 5,9%, а 7% в 2021 году, следует из макроэкономического опроса ЦБ, опубликованного регулятором в четверг.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции

ЦБ 6-12 октября 2021 года провел опрос 28 ведущих экономистов по поводу ключевых показателей: инфляции, ключевой ставки ЦБ, ВВП, номинальной зарплаты, курса рубля. Как уточнил регулятор, результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Инфляция: консенсус-прогноз на 2021 год повышен с 5,9% в сентябре до 7,0% в октябре. В 2022-2024 годах, по мнению аналитиков, инфляция стабилизируется на цели Банка России: 4,2% в 2022 году, 4% в 2023 и 2024 годах.

Ключевая ставка: относительно сентября прогноз средней ключевой ставки за 2021 год остался без изменений-5,7% годовых. Прогноз на 2022 год повышен на 0,5 п.п. до 6,8% годовых. Прогноз на 2023 год увеличился на 0,1 п.п. до 5,6%. Далее аналитики ожидают ключевую ставку в среднем на уровне 5,5% годовых, что соответствует их оценке нейтральной ключевой ставки.

ВВП: В сравнении с сентябрем чуть улучшен прогноз на 2021 год. Он вырос на 0,1 п.п. до 4,3%. В дальнейшем, как и ранее, аналитики прогнозируют замедление темпов прироста. Потенциальный долгосрочный темп оценивается ими в 2,0%.

Номинальная зарплата: в 2021 году ожидается рост на 8,8% (8,1% в сентябре). Прогноз на 2022 год - 6,8% (6,5% в сентябре), 6,1% на 2023 год и 6,0% на 2024 год.

Курс USD/RUB: прогноз существенно не изменился. На 2021-2024 годы аналитики прогнозируют среднегодовой курс в диапазоне 72,0-74,2 рублей за доллар США.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Александр Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег