Юрий Жданов: Организованная преступность оказывает услуги онлайн

Что из себя сегодня представляет российская организованная преступность, пресловутая "русская мафия"? Насколько она влиятельна и многочисленна? Кто в нее входит, сколько преступлений совершает, как эволюционирует? Да и есть ли она на самом деле?

Ответить на эти вопросы корреспондент "Российской газеты" попросил известного эксперта-криминолога, президента российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенанта полиции, доктора юридических наук, заслуженного юриста России Юрия Жданова.

По-прежнему опасны

Юрий Николаевич, мы уже стали забывать бандитский беспредел "лихих 90-х". Нет персонажей в малиновых пиджаках, нет демонстративного рэкета на рынках, уличного беспредела "братвы". Да и полицейская статистика регулярно сообщает о неуклонном снижении количества преступлений. Выходит, мы побеждаем преступность, в том числе и организованную?

Юрий Жданов: С победными реляциями я не стал бы торопиться. Успехи в борьбе с преступностью, безусловно, есть. Но тем не менее ОПГ никуда не делись.

По сведениям МВД России о состоянии преступности за 7 месяцев 2021 года, до 14 343 возросло количество преступлений, совершенных в составе организованной группы либо преступного сообщества. Прирост составил 20,5 процента. Число участников ОПГ, совершивших эти преступления, - 7643. Это на 24,2 процента больше - почти на четверть, чем в прошлом году в тот же период. Хотя общее количество преступников, действующих в составе всех групп, сократилось на 4,5 процента. Их "всего" 63 108.

Сколько всего в России ОПГ? Чем они опасны?

Юрий Жданов: Понятно, что точную цифру вам никто не скажет. По данным МВД России, в 2000 году в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ, в которые входили 964 организованные группы с общей численностью участников более 7,5 тысячи человек.

Насчет опасности - за январь - июль ОПГ совершили 13,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Прирост - 22,2 процента. Причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос до 9,7 процента. Год назад в этот период их было 8,6 процента. Более половины - 59,4 процента расследованных преступлений совершено людьми, ранее уже совершавшими преступления.

Кастет и калькулятор

А мы ничего с вами не путаем? Мы точно говорим именно об организованной преступности, о которой в свое время рассказывал в интервью Юрию Щекочихину в "Литературной газете" знаменитый начальник Шестого главного управления МВД СССР по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом Александр Гуров? Или же речь идет об обычных уголовных бандах, часто враждующих друг с другом?

Юрий Жданов: Вражда между бандами - совсем другая история. Но тем не менее нередко это не отменяет вхождение враждующих банд в одно преступное сообщество. Если надо, "авторитеты" их рассудят.

За семь месяцев число преступлений, совершенных в составе ОПГ, выросло на 20,5 процента

А насчет того самого пророческого интервью Гурова "Лев прыгнул" - да, он предсказал и объяснил процесс формирования в России разветвленной организованной преступности. Он уже тогда, в конце 80-х, определил основные характеристики ОПГ. Несмотря на пестрый состав участников преступных формирований и разнородную сферу их криминальных интересов, все они по своему содержанию обладали общими признаками, характерными для организованной преступности, такими, как устойчивость, сплоченность, иерархичность структуры, коррупционная составляющая, получение сверхприбыли.

Правда, даже он не смог предугадать масштаб бедствия.

То есть пресловутая "русская мафия" существует?

Юрий Жданов: Увы. Не могу не сделать ремарку - термин "мафия" не совсем верный. Это, скажем так, родо-племенное обозначение одного из сицилийских бандитских кланов, которое стало известным и популярным благодаря кинематографу, литературе и СМИ. Теперь этот термин используют в общеупотребительном смысле как синоним термину "организованная преступность".

Но суть передана верно. В 80-90-е, когда наша мафия формировалась, происходило сращивание организованных преступных групп (ОПГ), совершающих общеуголовные преступления, и преступных сообществ, специализирующихся на преступлениях экономической направленности.

Делалось это путем внедрения членов банды в коммерческие структуры и сферу производства. Именно тогда произошла серьезная реорганизация преступных сообществ, внутренняя структура которых фактически копировала государственную структуру - со штатом своих юристов, экономистов, коммерческих директоров, охраны. Появились и новые элементы - киллеры, боевики, "решалы".

Преступность, говоря языком компьютерных игр, перешла на новый уровень?

Юрий Жданов: Причем на весьма высокий. Наряду с традиционными общеуголовными преступлениями, члены ОПГ активно вторглись в экономическую и финансово-кредитную сферу - оказывали силовое воздействие, вплоть до убийств директоров крупных производственных и коммерческих предприятий. Это и экономический рэкет, и рейдерский захват, и мошеннические преступления - вспомните нашумевшие фальшивые авизо. Все это наносило ущерб государству в триллионы рублей. Так в эпоху стремительного накопления первоначального капитала в "мутных водах" рыночной экономики девяностых зародился и сформировался олигархический клан организованной преступности.

Удар по "ворам в законе"

И этот процесс происходил на глазах наших правоохранительных органов? Не верю, что они не боролись с мафией...

Юрий Жданов: Боролись очень серьезно, и статистика это подтверждает. Кстати, большую роль в этом сыграли региональные управления по борьбе с организованной преступностью, созданные в 1992 году. Именно они сдержали первый натиск оргпреступности в годы радикальных реформ.

В 1999 году было зарегистрировано рекордное количество - 523 преступления по статье 209 УК РФ "Бандитизм" и один из самых высоких показателей периода девяностых - 162 преступления по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества". Это в два раза больше, чем было годом ранее в 1998 году, когда было зарегистрировано 84 преступления, и в четыре раза больше, чем в 1997 году - 48 преступлений.

Ряды "братков" активно замещаются специалистами из самых разных областей. Это юристы, экономисты, медики, фармацевты, химики, даже биогенетики

Однако спустя двадцать лет, в 2020 году, пошло снижение. Было зарегистрировано 71 преступление по статье 209 УК РФ "Бандитизм". Но есть и рост - 322 преступления уже по другой статье - "Организация преступного сообщества". Зафиксированы и 44 преступления по совсем свежей статье 210.1. УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Речь идет об уголовном преследовании за титул "вора в законе"?

Юрий Жданов: Совершенно верно. Незамедлительная реализация правоохранительными органами введенной Федеральным законом от 1 апреля 2019 года в уголовное законодательство новой статьи "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и массированная наступательная тактика оперативно-разыскных подразделений нанесли серьезный удар, подорвали традиционные "воровские устои" организованной преступности. За два года были задержаны и осуждены более десятка так называемых "воров в законе". Многие из них сбежали за границу, где их ищут, находят и депортируют по каналам Интерпола.

Чиновник в кармане

Общеизвестно, что организованная преступность невозможна без коррупции в органах власти. Кто-то из чиновников и правоохранителей должен прикрывать бандитов.

Юрий Жданов: В этом и заключается принцип так называемой мафии, которая представляет собой неразделимый сращенный конгломерат из "воров в законе", олигархов, представителей органов власти и силовых структур. То есть чиновники являются "крышей" для криминальных сообществ. А те чувствуют себя безнаказанными, имея влиятельных покровителей в региональных и федеральных структурах власти.

Есть примеры таких конгломератов?

Юрий Жданов: Самый громкий, ставший уже классикой, пример мафии - "дело Цапков". Помните, когда произошло массовое убийство 12 человек, в том числе детей, в ноябре 2010 года в доме местного предпринимателя-фермера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края.

Банда Цапков совершала как общеуголовные преступления - убийства, вымогательства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, которые также являлись инструментом давления и подчинения несговорчивых предпринимателей, так и экономические - рейдерские захваты, осуществление финансовых мошенничеств - получение на подставные или подконтрольные фирмы более 5 миллиардов рублей у банков.

Но главное здесь - зашкаливающий уровень коррупции. Причем не просто сотрудничество с отдельными представителям органов правосудия, местного самоуправления, но и фактический диктат, лоббирование и оказание давления для принятия нужных банде решений и безнаказанности.

Так уж и безнаказанности? Члены банды в конце концов были приговорены к длительным срокам лишения свободы, главарь и некоторые другие члены банды умерли в местах лишения свободы. Или все не так просто?

Юрий Жданов: Во-первых, их взяли после зверского массового убийства, потрясшего страну. И во-вторых, вспомните фото и видео в интернете в 2018 году, на которых один из главных подельников главаря банды, отбывая наказание в местах лишения свободы, был заснят сидящим за столом и позирующим с крабами, шашлыком и красной икрой, мобильным телефоном в компании осужденных в Амурской колонии. После этого случая он был переведен в другую колонию, а бывший начальник Амурской колонии N 3 подполковник внутренней службы Радьков осужден по статье "Превышение должностных полномочий" за создание привилегированных условий в местах отбывания наказания члену банды.

Под прикрытием мантий

Цапки, как в старину всякого рода авантюристы и пираты, сами решили стать властью? Из грязи в князи?

Юрий Жданов: Цапкам не надо было лично становиться властью, они покупали представителей власти. Результаты расследования показали, что члены цапковской ОПГ - бандиты, недобросовестные предприниматели и бизнесмены - имели тесные связи и покровителей в органах государственной власти, правоохранительных структурах и органах правосудия.

Так, получившая широкую известность "непотопляемая "золотая судья" Краснодарского областного суда Хахалева, оплатившая в 2017 году свадьбу дочери, по разным оценкам, от 5 миллионов рублей до 2 миллионов долларов, с приглашением российских эстрадных звезд, даже не имела юридического образования. Но называлась одним из бенефициаров и покровителей преступного бизнеса цапковской группировки, оказывала содействие в принятии судебных решений в пользу бандитов в ходе совершения ими мошеннических действий и захватов фермерских земель и бизнеса.

И спустя десять лет цапковское дело не утихает. Осужденная за мошенничество бывшая судья Ростовского областного арбитражного суда Мартынова недавно сообщила о якобы посредничестве и передаче взятки в 5 миллионов рублей судьям Кущевского района, один из которых в настоящее время является судьей Кущевского суда, за вынесение решения об отчуждении цапковских земель.

А какова сегодня общая ситуация с коррупцией?

Юрий Жданов: Безрадостная. По данным Генеральной прокуратуры, за январь-июль 2021 года зарегистрировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности - 24,5 тысячи. Прирост - 16,5 процента. Половина из них - 12,1 тысячи фактов взяточничества, общий массив которых увеличился более чем на четверть.

К уголовной ответственности за взяточничество, мошенничество, превышение должностных полномочий, иные преступления и преступную деятельность в составе ОПГ были привлечены целый ряд государственных служащих и должностных лиц. В том числе судьи, полицейские, чиновники, даже сенаторы и губернаторы.

Например, осуждены семь членов ОПГ, в состав которой входили два бывших и один действующий сотрудник МВД России - оперуполномоченный уголовного розыска в группе по раскрытию грабежей и разбойных нападений. В течение трех лет они совершили более 27 преступлений в Череповце - причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, кражи из ювелирных магазинов и кредитно-банковых учреждений, общий ущерб составил 9 миллионов рублей.

Конечно же, у всех на слуху "дело Арашуковых", отца и сына - бывшего сенатора и бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Их ОПГ организовывала заказные убийства политических конкурентов в Карачаево-Черкесской Республике, контролировала газ и растратила 2,5 миллиарда рублей.

Олигархи участвуют в ОПГ?

Юрий Жданов: За 20 лет в России под следствие попали 34 бизнесмена из списка российского Forbes, в том числе и по обвинениям в создании ОПГ. Некоторые олигархи, обвиняемые в совершении уголовных и экономических преступлений, хорошо известные общественности и СМИ, покинули территорию России и занялись активной антироссийской политической деятельностью, параллельно создавая и участвуя в мафиозно-олигархических схемах, за которые и были привлечены к уголовному преследованию.

Резерв для террористов

Этнические ОПГ - это тоже "русская мафия"?

Юрий Жданов: Неотъемлемая ее часть. По данным МВД России, в 2020 году была пресечена деятельность почти 240 этнических организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Этническую преступную среду активно подпитывает нелегальная миграция, количество незаконных мигрантов, по различным экспертным оценкам, колеблется от 1 миллиона до 2,5 миллиона человек.

Опять же без коррумпированных чиновников организовать нелегальную миграцию невозможно. Особую опасность криминальные группы мигрантов представляют в связи с участившимися фактами вербовки граждан в террористические организации.

Так, 25 августа оперативными подразделениями ФСБ и Росгвардии одновременно в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и поселении Прокудское Новосибирской области был задержан 31 член запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Пули летят из даркнета

Что сегодня из себя представляет организованная преступность?

Юрий Жданов: Организованная преступность постепенно перемещается в виртуальное пространство. Вот только один свежий пример. По оперативным данным, в сентябре была образована ОПГ, которая через созданный в Сети онлайн-магазин занималась незаконной куплей-продажей оружия, в теневом интернете даркнет получала заказы на совершение убийств - есть такой контент "преступление как услуга". Организовал и руководил этой ОПГ - один из лидеров регионального отдела партии "Оплот России" Магданов.

Его задержали?

Юрий Жданов: Да. Вообще же интернет минимизирует затраты и усилия участников ОПГ, позволяет путем анонимизации и фальшивых аккаунтов активизировать целый ряд преступлений: вовлекать несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию, осуществлять куплю-продажу человеческих органов и тканей, совершать мошеннические действия и онлайн-кражи, вовлекать и вербовать участников для наркотрафика, терроризма, другие тяжкие преступления.

Но ведь в этих новых технологиях надо хорошо разбираться. У преступников есть специалисты?

Юрий Жданов: Да, экспертами фиксируется серьезная трансформация "кадровой политики" организованных преступных групп. Использование инновационных инструментов и профессиональный масштаб и диапазон охвата преступного влияния предопределили серьезное отношение криминала к своему "кадровому" составу.

В настоящее время ряды с простыми исполнителями и "братками" образца девяностых активно пополняются и замещаются высококвалифицированными специалистами из самых разных областей. Это юристы, экономисты, медики, фармацевты, химики, даже биогенетики. Но наиболее активно привлекаются специалисты в области информационно-коммуникационных технологий - хакеры, специалисты-разработчики.

Детей и подростков принуждают, в том числе через интернет, вступать в группы, где культивируются уголовные ценности. Бандиты готовят себе смену

Именно это направление (ИКТ) дает безграничные возможности для современных ОПГ для совершения транснациональных, трансграничных преступлений.

А пандемия COVID-19 изменила не только весь мир, который уже не будет прежним, но и предопределила, ускорила развитие кибергибридной формы организованной преступности. Именно формы, а не ее разновидности.

Ведь качественно меняется, как и все общество, виртуализируется, перерождается вся внутренняя структура организованной преступности, в которую уже включены новейшие виды ОПГ и ПС - кибер-ОПГ, поле деятельности которых охватывает все сферы современной организованной преступности. В том числе кибератаки на критически важную государственную инфраструктуру, активизация преступной деятельности в даркнете, использование криптовалюты, токенов в механизме онлайн-преступлений, кража персональных данных и шантаж, киберторговля людьми и онлайн-секс-индустрия, кибернаркотрафик.

13,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений было, по данным МВД, совершено оргпреступными группировками за 7 месяцев 2021 года

Наболевший, но неизбежный вопрос: что делать?

Юрий Жданов: Прежде всего развивать антикоррупционное законодательство. Необходимо упреждающее развитие и активизация внедрения инновационных инструментов в служебную и оперативно-разыскную деятельность оперативных подразделений правоохранительных структур.

Нужна активизация сотрудничества правоохранительных структур с ведущими IT-компаниями в рамках государственно-частного партнерства по обеспечению информационной безопасности и усиленной защиты несовершеннолетних от деструктивного онлайн-контента.

Полагаю, надо создать из числа ведущих профильных специалистов специальную независимую службу оперативной разведки по комплексному целевому противоборству организованным преступным группам и преступным сообществам. Эта служба должна специализироваться в экономической, кредитно-финансовой сферах, органах управления для оперативного и легендированного внедрения, для сбора и обработки информационных и оперативных данных о механизме совершаемых или готовящихся преступлений.

Юрий Жданов: В этом году число участников ОПГ, совершивших преступления, выросло почти на четверть. Фото: Александр Корольков

Ключевой вопрос

Были случаи, когда криминальные лидеры лично проникали во власть?

Юрий Жданов: Некоторые проникали, и весьма успешно. Наиболее свежий и яркий пример - дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств.

С 90-х годов Сергей Фургал проходил по оперативным учетам МВД России за связь с одной из самых кровожадных банд - дальневосточной ОПГ "Общак", масштаб деяний которой дает представление об общем уровне организации и степени общественной опасности ОПГ девяностых.

Преступная деятельность дальневосточной ОПГ "Общак", где лидер - Джем, он же Батя, включала наркотрафик, рэкет предпринимателей, экспорт за валюту рыбной продукции - камчатских крабов, икры - и цветных металлов, процент прибыли от добычи нефтепродуктов с Сахалинского шельфа. Результаты преступной деятельности оцениваются в 4-6 миллионов долларов.

С целью запугивания бизнес-конкурентов бандиты организовали поджог кафе, в результате заживо сожгли четверых молодых людей, еще столько же умерли от ожогов в больнице, более 20 пострадавших, в основном молодежь и школьники, остались инвалидами.

Одновременно лидер организованной преступной группировки активно занимался воспитанием криминальных традиций у детей и подростков на базе специально созданного лагеря - коммуны для неблагополучных детей, в которых обучали спортивным единоборствам, стрельбе, знанию воровского устава. При этом бандиты подвергали рэкету не только предпринимателей и бизнесменов, но и собирали дань - "взносы" у школьников.

Кстати, именно сегодня последователи Джема вновь уделяют повышенное внимание "воспитанию" молодежи, но уже на более высоком уровне, в том числе в виртуальном пространстве. Детей и подростков принуждают вступать в различные группы, где культивируются уголовные ценности. В общем, бандиты готовят себе смену.

В ходе следствия установлено, что Фургал со своим помощником, криминальным авторитетом Тимофеевым - Тимохой, осужденным в 2011 году, в составе этой беспрецедентно жестокой ОПГ не только занимался преступным бизнесом, в том числе связанным с цветными металлами, но и организовал заказные убийства бизнесменов Зори и Булатова, которые были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в течение 2004-2005 годов. Он также обвиняется в покушении на убийство предпринимателя Смольского и в других резонансных преступлениях.