Пациентам в больницах добавят в рацион белки и витамины

Главный внештатный диетолог Минздрава, руководитель секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Виктор Тутельян рассказал, как повлияет на здоровье пациентов больниц подготовленная Миндзравом Картотека блюд диетического лечебного питания оптимизироанного состава с включением специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Ранее Минздрав представил новое меню для больниц, в котором каши, супы, пюре, кисели - всего более четырех десятков блюд, в состав которых вошли сухие белковые смеси и витаминно-минеральные комплексы.

"Потребность поступающих в стационары людей в нутриентах существенно выше, чем у здоровых. Больные проходят хирургическое лечение, фармакотерапию. Все это дополнительная нагрузка на ослабленный организм", - пояснил Тутельян в интервью "Парламентской газете". Именно поэтому, по его словам, было решено добавлять в больничные блюда питательные добавки. Такой рацион улучшает адаптационный потенциал больного и сопротивляемость его организма самой болезни, отметил эксперт.

Виктор Тутельян также напомнил, что перед современным человеком стоят две глобальные проблемы. Первая - это не соответствующее энергозатратам избыточное по калорийности питание. Вторая - дефицит витаминов и минералов. Их можно получить только с едой и только, если в организм поступает не менее 3000-3500 килокалорий в день. "Это очень много, учитывая нашу низкую физическую активность", - пояснил эксперт.

Устранить дисбаланс, как считает Тутельян, можно только с помощью специализированных продуктов профилактического питания.

Указывается, что все смеси будут добавляться по определенной технологии в процессе приготовления блюд. Расчеты сделаны так, что переизбытка добавок в пище быть не может, равно как и аллергии на них, отметил эксперт.