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14.10.2021 21:10
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Сохранение России после перипетий XX века - это чудо

Текст: Елена Яковлева
Символом "заступления, защиты и материнской любви" назвал патриарх Кирилл праздник Покрова Пресвятой Богородицы в проповеди, произнесенной сегодня на Божественной Литургии в храме Христа Спасителя.

То, что Россия находится под ее особым покровительством, по словам патриарха, несомненный факт. И именно это покровительство помогло России пройти сквозь перипетии 20 века.

- Я могу точно сказать, почему в России Покров является таким важным днем, почти равным, по богослужебному уставу, двунадесятым праздникам. Да потому что русские люди многократно подвергались нападениям разных врагов, от чего порой зависело само существование нашего народа. Невозможно даже перечислить все случаи агрессии - прямой, из-за рубежа, или косвенной, когда враг разжигал междоусобную брань на территории Руси или России, в том числе в XX веке, - сказал патриарх в проповеди.

Тягчайшие испытания, через которые пришлось пройти России в 20 веке, выпали нам за отступление от Бога и веры, считает патриарх.

- Исторический опыт учит нас тому, что мы никогда не должны изменять нашей вере, какие бы искушения, соблазны, псевдонаучные доказательства или заявления известных людей ни побуждали нас предать веру, - сказал патриарх. - Мы ни на пядь не должны отступать, помня, что через нашу молитву сохраняется Покров Пречистой Царицы Небесной над нашей землей.
Покров Богородицы: главная загадка и парадокс праздника

И это "не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями", уверен патриарх. А сохранение нашей страны в 20 веке - самое убедительное тому доказательство.

- По всем законам нас не должно было быть, - сказал патриарх. - Вначале мы сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали ее гражданской войной, потом сопротивлялись нашествию иноплеменников - тех, что покорили всю Европу, и страшный враг был побежден нами. Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX?

По свидетельству патриарха несокрушимость внешних границ, само сохранение православной веры, перспектива духовного и материального развития зависят и связаны со святым Покровом Богоматери над нашей землей.

По молитвам и вере нашей Святой Покров простирается и над неверующими, и над людьми других национальностей и религий, уверен патриарх.

Общество Религия

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