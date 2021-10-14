Павел Крашенинников представил в "РГ" свою новую книгу

В четверг в "Российской газете" в режиме онлайн прошла презентация новой книги Павла Крашенинникова "7 жизней графа Михаила Сперанского". Эта книга без преувеличения должна стать настольной у чиновников, а также у всех, кому небезразлична судьба страны.

Павел Крашенинников в особых представлениях не нуждается. Известный правовед, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. А еще он - популярный писатель: в "РГ" прошла уже десятая презентация его книг за шесть лет. И каждая новая книга становится событием в профессиональной среде. Однако нынешняя новинка - особый разговор.

Почему именно Сперанский? И чем он так важен именно сегодня? Этот выдающийся человек подготовил и провел целый ряд реформ в финансовой, кадровой и административной системе империи. Он осуществил невероятную систематизацию законодательства, подготовил Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. "Сперанский совершил колоссальный подвиг, дав толчок развитию таких сфер российского права, как законодательство, образование, наука, правоприменение", - заявил Павел Крашенинников.

Михаил Михайлович знал свою страну не по книгам. Он не только бывал в разных уголках необъятной империи, но и находился там достаточно длительное время. Высоко взлетал, падал и снова взлетал.

Как подчеркнул ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, история - это урок, который необходимо учитывать, строя что-то новое.

Пришло время брать уроки у Михаила Сперанского. Тем более что многие не потеряли актуальность до сих пор.

Сопредседатель Ассоциации юристов России доктор юридических наук Сергей Степашин привел цитату из книги: "Михаил Михайлович понимал, что нужно не только судить виноватых начальников, но и менять систему управления такой необъятной территорией. При этом не только столичные, но и в целом государственные правила годятся не всегда".

В Сибири, когда Михаил Сперанский приехал туда в качестве генерал-губернатора, выяснилось, что местные "государевы лица могли делать с людьми все что угодно, устанавливать немыслимые поборы, притесняемые наказывались за все, даже за подачу жалоб. Как выяснилось, при приближении Сперанского к населенным пунктам местные власти отбирали у жителей бумагу и чернила".

Михаил Сперанский провел целый ряд реформ. Были созданы министерства. Например, Минюст в будущем году отметит 220-летний юбилей

Сперанский расследовал жалобы по преступлениям и особенно - мздоимству. Если бы ему удалось совершить все начинания по государственному строительству, которые хотел, история нашей страны пошла бы другим путем, и, возможно, нам бы удалось избежать многих непростых времен. Увы, сейчас уже не узнать, как все могло быть. Мы можем лишь извлекать уроки. Но извлекать их мы обязаны.

Сегодня очень важная проблема - это просвещение общества и особенно - чиновничества. Многих граждан очень беспокоит уровень образования наших чиновников. Они должны знать не только азы госуправления и законы, не только обладать навыками менеджеров. Важна базовая культура.

"То, что появилась такая книга, которая восстанавливает фигуру Михаила Сперанского, мне кажется, это очень важно и для современной России, - подчеркнул академик Российской академии наук, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. - Когда читал, мне очень хотелось найти тот момент, как же все-таки произошло, что он, находясь в полной опале, вдруг был полностью возвращен обратно, причем с почестями. Павел Владимирович пишет об этом, но он не может описать причины, психологию императора, который так же быстро перешел от одной оценки к другой. И вот эти превратности судьбы составляют ту прелесть истории, которая должна привлекать людей к исторической проблематике. История становится все больше не историей только закономерностей, что важно, но историей конкретных людей, историей страстей, взаимоотношений. И в этом смысле то, что книга вернула в нашу историю выдающегося деятеля России начала XIX века, мне кажется, это очень важно. Наследие Сперанского, оно, конечно, очень велико".

Где купить?

Книга "7 жизней графа Михаила Сперанского" уже в продаже. Купить ее можно, например, в сети "Читай-Город": более 520 магазинов по всей стране. Также заказать можно в интернет-магазинах, таких как OZON или "Лабиринт".