Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на СБУ.

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", - цитирует издание ответ Службы безопасности Украины, прилагая скрин письма.

Певице поставили в вину, что она, по информации издания, вместе с другими представителями эстрады посетила фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов-2021", который проходил в Крыму. Коснулся ли запрет также и их, неизвестно.

Впервые украинский минкульт обнародовал "стоп-лист" деятелей культуры из РФ, признанных Киевом "угрозой национальной безопасности" страны, в августе 2015-го. С тех пор он регулярно пополняется новыми именами. Кого там только нет - от Олега Газманова и Александра Розенбаума до Михаила Боярского и Сергея Безрукова. В компанию невъездных на Украину попал и Жерар Депардье.