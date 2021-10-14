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14.10.2021 18:58
Рубрика: В мире

Пелагее запретили въезд на Украину

Текст: Марина Алешина

Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на СБУ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", - цитирует издание ответ Службы безопасности Украины, прилагая скрин письма.

Певице поставили в вину, что она, по информации издания, вместе с другими представителями эстрады посетила фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов-2021", который проходил в Крыму. Коснулся ли запрет также и их, неизвестно.

Впервые украинский минкульт обнародовал "стоп-лист" деятелей культуры из РФ, признанных Киевом "угрозой национальной безопасности" страны, в августе 2015-го. С тех пор он регулярно пополняется новыми именами. Кого там только нет - от Олега Газманова и Александра Розенбаума до Михаила Боярского и Сергея Безрукова. В компанию невъездных на Украину попал и Жерар Депардье.

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