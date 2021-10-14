Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса

Президент пройдет ревакцинацию от коронавируса тогда, когда разрешат специалисты. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от рекомендаций специалистов", - пояснил Песков. "Президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", - сказал он.

Напомним, что сегодня полгода с момента, когда Путин сделал прививку от коронавируса. Президент недавно говорил, что у него сохраняются высокие титры антител.