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14.10.2021 14:01
Рубрика: Экономика

Плодоовощной союз опроверг риск дефицита картофеля в России

Текст: Евгения Думанская
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

России в этом году не грозит дефицит картофеля, рассказал директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Он отметил, что сбор урожая еще продолжается, но дефицита картофеля не будет - по прогнозам сбор будет на уровне прошлого года.

"Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что убрано около 60-65% посевной площади, поскольку процессу мешала плохая погода. С этим связаны и цены на картофель - уборка идет медленнее, чем обычно. По словам Глушакова, картофеля, возможно, не хватит переработчикам, на населении это никак не скажется. Он добавил, что каждый год в страну импортируется около 500 тысяч тонн картофеля, но на осень и зиму урожая всегда хватает.

Согласно данным Росстата, в прошлом году валовый сбор картофеля в России снизился на 11,3%. При этом с начала года картофель прибавил в цене более 38%, наблюдается подорожание и в последние две недели, когда ожидалось сезонное снижение цен.

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