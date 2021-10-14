Плодоовощной союз опроверг риск дефицита картофеля в России

России в этом году не грозит дефицит картофеля, рассказал директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.

Он отметил, что сбор урожая еще продолжается, но дефицита картофеля не будет - по прогнозам сбор будет на уровне прошлого года.

"Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что убрано около 60-65% посевной площади, поскольку процессу мешала плохая погода. С этим связаны и цены на картофель - уборка идет медленнее, чем обычно. По словам Глушакова, картофеля, возможно, не хватит переработчикам, на населении это никак не скажется. Он добавил, что каждый год в страну импортируется около 500 тысяч тонн картофеля, но на осень и зиму урожая всегда хватает.

Согласно данным Росстата, в прошлом году валовый сбор картофеля в России снизился на 11,3%. При этом с начала года картофель прибавил в цене более 38%, наблюдается подорожание и в последние две недели, когда ожидалось сезонное снижение цен.