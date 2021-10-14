Почти 70% женщин, имеющих детей-дошкольников, выйдут на работу к 2024 году

Уровень занятости россиянок, у которых есть дети дошкольного возраста, должен вырасти до 69% к 2024 году, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Евразийского женского форума.

Она отметила, что, по сравнению со средним значением 2015-2017 годов, к 2024 году уровень занятости матерей должен вырасти почти на четыре процентных пункта. Чтобы обеспечить доступность трудоустройства, уже в ближайшие два года будут созданы 77 тысяч дополнительных мест в учреждениях для детей в возрасте до 3 лет.

"Для совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей решается задача по обеспечению 100% дошкольного образования. Планируется в 2021-2023 годах создать более 77 тысяч дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет", - цитирует Голикову ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство выделит еще более 28 миллиардов рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, которые получают малообеспеченные семьи.