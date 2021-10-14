Почти 70% женщин, имеющих детей-дошкольников, выйдут на работу к 2024 году

Новости

Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям 14:24
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
АТОР: Стоимость путевок в Египет изменится после запуска чартеров 14:17
На ВДНХ возобновляются экскурсии в легендарный самолет Як-42 14:17
Актер Валерий Гаркалин вышел из комы 14:02
Плодоовощной союз опроверг риск дефицита картофеля в России 14:01
Матвиенко: Бедных в мире может стать на 500 млн больше из-за пандемии 13:59
СК начал проверку после нового конфликта в московском метро 13:57
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 13:53
Лукашенко: Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества 13:49
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко 13:48
Песков: В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы 13:46
Матвиенко: ЕЖФ должен призвать к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 13:37
Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
14.10.2021 14:31
Рубрика: Экономика

Почти 70% женщин, имеющих детей-дошкольников, выйдут на работу к 2024 году

Текст: Евгения Думанская

Уровень занятости россиянок, у которых есть дети дошкольного возраста, должен вырасти до 69% к 2024 году, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Евразийского женского форума.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям

Она отметила, что, по сравнению со средним значением 2015-2017 годов, к 2024 году уровень занятости матерей должен вырасти почти на четыре процентных пункта. Чтобы обеспечить доступность трудоустройства, уже в ближайшие два года будут созданы 77 тысяч дополнительных мест в учреждениях для детей в возрасте до 3 лет.

"Для совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей решается задача по обеспечению 100% дошкольного образования. Планируется в 2021-2023 годах создать более 77 тысяч дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет", - цитирует Голикову ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство выделит еще более 28 миллиардов рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, которые получают малообеспеченные семьи.

Экономика Работа Занятость Общество Семья и дети Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Песков заявил о безответственности непривитых от коронавируса
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах
Президент подчеркнул важность семейных ценностей
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег