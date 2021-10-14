Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2"

Вашингтон не собирается вводить санкции против России и других стран в связи с запуском газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников в американской администрации.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Тед Круз потребовал ввести против "СП-2" "предписанные Конгрессом" рестрикции. Чтобы оказать давление на Белый дом, политик задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых Байденом на посты в администрации. В частности, "зависло" назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах.

Белый дом предпринимал попытки решить проблему. Скандальному сенатору позвонил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Но беседа прошла "плохо".

Круз продолжает критиковать Байдена за мягкую политику в отношении России. Республиканец недоволен тем, что нынешняя администрация США предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.