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Рубрика: В мире

Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2"

Вашингтон не собирается вводить санкции против России и других стран в связи с запуском газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников в американской администрации.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Тед Круз потребовал ввести против "СП-2" "предписанные Конгрессом" рестрикции. Чтобы оказать давление на Белый дом, политик задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых Байденом на посты в администрации. В частности, "зависло" назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах.

Белый дом предпринимал попытки решить проблему. Скандальному сенатору позвонил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Но беседа прошла "плохо".

Круз продолжает критиковать Байдена за мягкую политику в отношении России. Республиканец недоволен тем, что нынешняя администрация США предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США Газопровод "Северный поток-2"

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