Польша выдала России убийцу школьницы, который 26 лет был в бегах

Польша по требованию Генпрокуратуры России экстрадировала Семена Гуцана, который обвиняется в умышленном убийстве 14-летней девочки.

Злодей бегал от следствия 26 лет, и судить его после выдачи будут еще по старому Уголовному кодексу РСФСР. А именно - по пунктам "а", "н" ст. 102 УК РСФСР - за умышленное убийство из корыстных побуж­дений, по предварительному сговору, совершенное группой лиц.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После убийства он скрылся от органов следствия и по поручению Генеральной прокуратуры был объявлен в международный розыск.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Однако по отпечаткам пальцев его идентифицировали как Семена Гуцана. Выяснилось, что еще в 1994 году Гуцан по поддельным документам (оформленным на его родственника) выехал в Молдову, потом сбежал на Украину, а затем и в Польшу и жил там много лет. После задержания в Польше Генеральная прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, после задержания и нахождения под стражей Гуцан и его защита в течение года всячески пытались доказать польской стороне, что его нельзя экстрадировать, потому что он якобы не Гуцан и не убийца.

Однако Генпрокуратура предоставила польским коллегам контрдоводы и материалы. В частности, была проведена портретная экспертиза Гуцана с учетом старения, а также изучили и сравнили образцы биологических материалов. Благодаря этому в польском суде удалось доказать, что гражданин Попа на самом деле Гуцан, а все аргументы защиты в итоге были признаны несостоятельными. В сентябре 2021 года министр юстиции Польши принял окончательное решение об экстрадиции фигуранта уголовного дела.

По поручению Генпрокуратуры в сопровождении сотрудников ФСИН Семен Гуцан был доставлен в Россию. Польские правоохранители в четверг на границе передали его из рук в руки российским коллегам.