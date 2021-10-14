Предлагается дать нотариусам доступ к спискам недееспособных

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, прописывающего в том числе получение нотариусами сведений из Единой государственной информационной системы социального обеспечения для выявления недееспособных. Также нотариусы смогут получать сведения об ограниченно дееспособных гражданах и несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения. Данная информация необходима нотариусам для защиты прав граждан при оформлении сделок. Ведь если, скажем, кто-то от лица недееспособного человека продаст его квартиру, пострадают все, кроме мошенника, провернувшего сделку.

Как поясняют эксперты, на данный момент судебное решение о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным фиксируется в ЕГРН в качестве дополнительных сведений о правообладателе того или иного объекта недвижимого имущества. Однако, как показывает практика, действующий механизм учета таких людей не совершенен.

Прежде всего поиск информации в ЕГРН о дееспособности того или иного лица ведется относительно квартиры, а не самого человека. Получается, если у недееспособного гражданина на момент вынесения судебного решения нет в собственности недвижимости, сведения об особенностях его психического здоровья не фиксируются. Кроме того, в ЕГРН не вносится важная с правовой точки зрения информация об опекунах и попечителях.

Признание недееспособным означает, что человек не может самостоятельно совершать сделки и нести ответственность. В свою очередь, ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком, кто-то из близких родственников возьмет под контроль его доходы и расходы. То есть человек не лишен полностью прав, но распоряжаться своими финансами не может. Закон разрешает ограничивать дееспособность игроманов и алкоголиков.

Существующая система подразумевает, что доступ к сведениям о недееспособных имеет ограниченный круг лиц. То есть, например, рядовой гражданин, который идет на сделку купли-продажи жилья, может убедиться в дееспособности второй стороны договора только через нотариуса.

Если выяснится, что хозяин проданной квартиры недееспособен, сделку обязательно отменят

При этом, как объясняет начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты России Сергей Егоров, выяснение факта недееспособности лица имеет большое значение при совершении юридически значимых действий, прежде всего, сделок. Например, если недееспособность какой-то из сторон сделки осталась скрытой, такая сделка может быть признана ничтожной. Тем важнее, что нотариусы теперь смогут получать информацию и из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, в которой в том числе должна будет отражаться информация о дееспособности граждан. Доступ будет осуществляться по электронным каналам.