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Рубрика: В мире

Председатель КНР Си Цзиньпин подает пример уважения ветеранов

Китай готовится отметить праздник Чунъян. Он приходится на девятый день девятого месяца по лунному календарю, поэтому его еще называют Праздником двойной девятки, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Несколько лет назад он стал официально отмечаться в Китае как День пожилых людей.
Председатель КНР Си Цзиньпин гуляет с матерью Ци Синь. В ноябре маме генсека исполнится 95. Фото: Медиакорпорация Китая Председатель КНР Си Цзиньпин гуляет с матерью Ци Синь. В ноябре маме генсека исполнится 95. Фото: Медиакорпорация Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин гуляет с матерью Ци Синь. В ноябре маме генсека исполнится 95. Фото: Медиакорпорация Китая

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин всегда подавал пример "уважения к пожилым и сыновней почтительности". "Основа мира - дом", "Уважай старших, почитай родителей" - эти традиционные китайские добродетели глубоко укоренились в сердце Си Цзиньпина.

Мать Си Цзиньпина Ци Синь в статье "Вспоминая Чжунсюня" описала такой случай. 15 октября 2001 года семья устроила праздничный ужин по случаю 88-летия Си Чжунсюня, на котором по причине большой занятости отсутствовал только Си Цзиньпин, возглавлявший тогда администрацию провинции Фуцзянь. В поздравлении отцу он с любовью писал: "Познание родителей схоже с чувством, которое испытываешь к ним - со временем оно становится глубже". "От отца я унаследовал много благородных качеств", - добавлял Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин с особым уважением относится к ветеранам Коммунистической партии Китая и заслуженным работникам партии. 7 декабря 1984 года Си Цзиньпин, проработав секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй около года, опубликовал статью "Кадровые работники молодого и среднего возраста должны уважать стариков". В статье говорилось: "Только, если кадровые работники молодого и среднего возраста будут уважать ветеранов кадровой работы, между ними появятся искренние и гармоничные отношения сплоченности и сотрудничества".

1 января 1993 года состоялась церемония закладки фундамента Международного аэропорта "Чанлэ" в Фучжоу, на которую были приглашены несколько ветеранов КПК. За день до этого, примерно в 9 часов вечера, Си Цзиньпин распорядился предупредить ветеранов о том, что день, на который запланирована церемония, будет ветреным и холодным. Он просил сотрудников дозвониться каждому и сказать им, чтобы они оделись как можно теплее.

26 сентября 2013 года на встрече с лауреатами премии "Образец добродетели" Си Цзиньпин бросил взгляд на пожилую женщину, сидящую слева в первом ряду. Он с чувством сказал, что это жена генерала Гань Цзучана - Гун Цюаньчжэнь, которой уже больше 90 лет. "Когда я ее увидел, я очень растрогался", - сказал генсек. Он напомнил, что после основания Нового Китая Гань Цзучан стал генералом-майором, но настоял на том, чтобы вернуться домой и заниматься сельских хозяйством. С тех пор прошло полвека, но его вдова Гун Цюаньчжэнь по-прежнему привержена этому духу и посвятила себя образованию на селе.

15 октября 2014 года Си Цзиньпин председательствовал на симпозиуме по литературе и искусству. Средства массовой информации тогда запечатлели такую сцену. Представители литературных и художественных кругов закончили свои выступления, после них должен был выступать генсек.

Перед тем, как начать, он взглянул на 90-летнего Фэн Циюна, почетного главу Китайского общества изучения романа "Сон в красном тереме", и сказал: "Среди собравшихся много людей преклонного возраста, если вы устали, отдохните немного в комнате отдыха или прогуляйтесь". Эта фраза тронула всех присутствующих. Каждый глубоко почувствовал, что слова и поступки генсека демонстрируют уважение и заботу обо всех, даже в мелочах.

Другая трогательная сцена произошла 17 ноября 2017 года на Всекитайском собрании, посвященном успехам в развитии духовной культуры. Когда Си Цзиньпин готовился фотографироваться с участниками, он увидел 93-летнего Хуан Сюхуа и 82-летнего Хуан Дафа, удостоенных ранее премии "Образец добродетели". Генсек улыбнулся и поприветствовал их: "А вы бодро выглядите для своих лет! Не надо стоять там, садитесь рядом со мной". Си Цзиньпин взял их за руки и попросил сесть рядом. Оба из скромности отказывались. Генсек настоял: "Идите сюда! Сядем поплотнее, и все поместимся".

"Наше общее желание - дать пожилым людям чувство защищенности, сделать все, чтобы они прожили счастливую, здоровую и долгую жизнь", - считает Си Цзиньпин.

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