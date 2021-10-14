Председатель КНР Си Цзиньпин подает пример уважения ветеранов

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин всегда подавал пример "уважения к пожилым и сыновней почтительности". "Основа мира - дом", "Уважай старших, почитай родителей" - эти традиционные китайские добродетели глубоко укоренились в сердце Си Цзиньпина.

Мать Си Цзиньпина Ци Синь в статье "Вспоминая Чжунсюня" описала такой случай. 15 октября 2001 года семья устроила праздничный ужин по случаю 88-летия Си Чжунсюня, на котором по причине большой занятости отсутствовал только Си Цзиньпин, возглавлявший тогда администрацию провинции Фуцзянь. В поздравлении отцу он с любовью писал: "Познание родителей схоже с чувством, которое испытываешь к ним - со временем оно становится глубже". "От отца я унаследовал много благородных качеств", - добавлял Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин с особым уважением относится к ветеранам Коммунистической партии Китая и заслуженным работникам партии. 7 декабря 1984 года Си Цзиньпин, проработав секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй около года, опубликовал статью "Кадровые работники молодого и среднего возраста должны уважать стариков". В статье говорилось: "Только, если кадровые работники молодого и среднего возраста будут уважать ветеранов кадровой работы, между ними появятся искренние и гармоничные отношения сплоченности и сотрудничества".

1 января 1993 года состоялась церемония закладки фундамента Международного аэропорта "Чанлэ" в Фучжоу, на которую были приглашены несколько ветеранов КПК. За день до этого, примерно в 9 часов вечера, Си Цзиньпин распорядился предупредить ветеранов о том, что день, на который запланирована церемония, будет ветреным и холодным. Он просил сотрудников дозвониться каждому и сказать им, чтобы они оделись как можно теплее.

26 сентября 2013 года на встрече с лауреатами премии "Образец добродетели" Си Цзиньпин бросил взгляд на пожилую женщину, сидящую слева в первом ряду. Он с чувством сказал, что это жена генерала Гань Цзучана - Гун Цюаньчжэнь, которой уже больше 90 лет. "Когда я ее увидел, я очень растрогался", - сказал генсек. Он напомнил, что после основания Нового Китая Гань Цзучан стал генералом-майором, но настоял на том, чтобы вернуться домой и заниматься сельских хозяйством. С тех пор прошло полвека, но его вдова Гун Цюаньчжэнь по-прежнему привержена этому духу и посвятила себя образованию на селе.

15 октября 2014 года Си Цзиньпин председательствовал на симпозиуме по литературе и искусству. Средства массовой информации тогда запечатлели такую сцену. Представители литературных и художественных кругов закончили свои выступления, после них должен был выступать генсек.

Перед тем, как начать, он взглянул на 90-летнего Фэн Циюна, почетного главу Китайского общества изучения романа "Сон в красном тереме", и сказал: "Среди собравшихся много людей преклонного возраста, если вы устали, отдохните немного в комнате отдыха или прогуляйтесь". Эта фраза тронула всех присутствующих. Каждый глубоко почувствовал, что слова и поступки генсека демонстрируют уважение и заботу обо всех, даже в мелочах.

Другая трогательная сцена произошла 17 ноября 2017 года на Всекитайском собрании, посвященном успехам в развитии духовной культуры. Когда Си Цзиньпин готовился фотографироваться с участниками, он увидел 93-летнего Хуан Сюхуа и 82-летнего Хуан Дафа, удостоенных ранее премии "Образец добродетели". Генсек улыбнулся и поприветствовал их: "А вы бодро выглядите для своих лет! Не надо стоять там, садитесь рядом со мной". Си Цзиньпин взял их за руки и попросил сесть рядом. Оба из скромности отказывались. Генсек настоял: "Идите сюда! Сядем поплотнее, и все поместимся".

"Наше общее желание - дать пожилым людям чувство защищенности, сделать все, чтобы они прожили счастливую, здоровую и долгую жизнь", - считает Си Цзиньпин.