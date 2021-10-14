Президент Латвии заразился коронавирусом

Президент Латвии Эгилс Левитс заразился коронавирусом. После своей рабочей поездки в Швецию он сдал тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным. Об этом сообщает прибалтийский портал "Делфи" со ссылкой на канцелярию главы латвийского государства.

Из-за положительного результата теста на коронавирус Левитсу пришлось отменить намеченную на сегодня встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. С ним встретится глава Сейма Латвии Инара Мурниеце.

Портал напоминает, что 63-летний Левитс стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной Astra Zeneca.