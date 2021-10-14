В итальянской пещере найдены произведения искусства палеолита

В Италии археологи провели новое обследование пещеры Романелли, которая была открыта для науки еще в 1874 году. Первые изыскания в 1905 году позволили обнаружить на ее стенах рисунки палеолита. И вот теперь, более века спустя, археологи вновь изучили пещеру и открыли ранее неизвестные произведения доисторических художников.

Как сообщает Heritage Daily, пещера Романелли расположена на Адриатическом побережье в южной Апулии. Местным жителям она была известна веками. Но ученые обратили на нее внимание только в 1874 году.

Первое официальное научное исследование прошло в 1905 году. Оно стало настоящей сенсацией того времени, поскольку археологи тогда нашли первые в Италии образцы палеолитических произведений искусства.

Тем самым Италия встала в один ряд с Францией и Испанией, где в пещерах также было обнаружено большое количество древнейших наскальных рисунков. Удивительно, но следующее полноценное изучение пещеры провели только в наши дни. Для этого была задействована мультидисциплинарная группа специалистов, в состав которой вошли не только археологи, но и геологи и палеонтологи.

Курировал работы Римский университет. В результате изыскания в пещере Романелли были обнаружены ранее неизвестные наскальные изображения, выполненные в эпоху позднего палеолита в виде рисунков и геометрических узоров.

В статье исследователей сказано, что обнаруженные произведения искусства имеют очень много общего с рисунками, найденными ранее в пещерах Франции и Испании. Например, в пещере Романелли найдено изображение бизона и геометрические фигуры, которые древние живописцы буквально рисовали одним пальцем. Для этого они использовали так называемое лунное молоко - податливый материал белого цвета, который накапливается в известняковых пещерах.

В то же время в ходе новых изысканий было обнаружено очень редкое изображение птицы, а также рисунок, который пока не удалось идентифицировать. Впрочем, ученые предполагают, что древний художник пытался нарисовать гусеницу.

Исследование также показало, что доисторические люди использовали разные стили и разные инструменты. Если геометрические узоры можно было прорисовать пальцем в лунном молоке, то другие произведения были выгравированы на более твердых камнях. Вероятно, для их создания люди использовали каменные и костяные орудия.

При этом они умело использовали особенности "природного полотна". Например, упомянутый выше бизон был выгравирован на камне таким образом, чтобы при взгляде на него сама форма камня создавала трехмерный эффект. Это довольно прогрессивная техника для примитивных людей того периода времени.

"Эти изображения подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего палеолита, - говорит ведущий автор исследования доктор Дарио Сигари из Университета Феррары. - Но они также ставят новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".

По его словам, некоторые обнаруженные в ходе исследования признаки указывают на то, что это общее наследие может распространяться на большой территории от Северной Африки до Кавказа. Раскопки в пещере также показали, что она была постоянно заселена в период от 14 до 11 тысяч лет назад. В то время и были созданы найденные ныне произведения палеолитического искусства.