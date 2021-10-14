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Рубрика: Власть

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистки CNBC Хедли Гэмбл, заявил, что еще не решил, будет ли снова баллотироваться в президенты. Напомним, главу государства граждане РФ будут выбирать в 2024 году.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - подчеркнул Путин.

Хедли Гэмбл также спросила российского лидера о преемнике. "Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать", - ответил политик. И добавил, что до следующих выборов еще много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью

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