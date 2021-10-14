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14.10.2021 15:35
Рубрика: Власть

Путин назвал нелегитимные санкции средством подрыва власти

Текст: Кира Латухина
Нелегитимные санкции по отношению к ряду государств Евразийского экономического союза - средство не только недобросовестной конкуренции, но и подрыва правительств. Об этом заявил президент России на саммите ЕАЭС, который прошел в формате видеоконференции.

"Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост", - отметил Владимир Путин. В России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8 процента. В Евразийском союзе повысились промышленное производство - на 4,4 процента и выпуск сельхозпродукции - на 0,6 процента. В январе-июне товарооборот между государствами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объем внешней торговли с третьими странами - на четверть.

Фото: МИД РФ
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Таких показателей удалось добиться, несмотря на то, что некоторые страны Союза подвергаются нелегитимным санкциям, подчеркнул Путин. "Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране", - сказал он.

Такие внешние неблагоприятные условия должны стимулировать укрепление сотрудничества в ЕАЭС. Повышается значимость самого тесного взаимодействия для перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения продовольствием, заметил президент. В России накоплен большой опыт развития в условиях западных ограничений, и она готова им делиться, заверил Путин партнеров.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Санкции и антисанкции

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