Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят

Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, когда используют доллар в качестве санкционного инструмента. России и другим странам приходится использовать национальные валюты для расчета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - подчеркнул Путин в интервью CNBC.

Говоря о криптовалюте, политик отметил, что она еще очень нестабильна, чтобы использовать ее для расчетов при торговле энергоресурсами. "Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить", - добавил президент.

В то же время он отметил, что криптовалюта "имеет место на существование", но пока она ничем не обеспечена. Криптовалюту можно использовать для того, чтобы переводить средства из одного места в другое. "Но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", - подытожил российский лидер.