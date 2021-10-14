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Рубрика: Власть

Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, когда используют доллар в качестве санкционного инструмента. России и другим странам приходится использовать национальные валюты для расчета, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - подчеркнул Путин в интервью CNBC.

Говоря о криптовалюте, политик отметил, что она еще очень нестабильна, чтобы использовать ее для расчетов при торговле энергоресурсами. "Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить", - добавил президент.

В то же время он отметил, что криптовалюта "имеет место на существование", но пока она ничем не обеспечена. Криптовалюту можно использовать для того, чтобы переводить средства из одного места в другое. "Но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", - подытожил российский лидер.

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