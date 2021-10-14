Путин подчеркнул важность семейных ценностей

Свобода самоидентификации важна, но залог развития - традиционные семейные ценности. Об этом заявил президент на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин отметил важность традиционных семейных ценностей для России. "Это важнейшая нравственная опора", - сказал он. При этом женщины - прекрасные специалисты в самых разных областях. Россия гордится такими современными чертами общества, заверил он, оценив роль советского периода в повышении роли женщин в обществе.

Предстоит еще много сделать для полноценной реализации прав женщин в глобальном масштабе, заявил Путин, отметив перекосы, карьерное неравенство и разницу в оплате труда даже в развитых странах. И Евразийский женский форум может в этом помочь, считает он.