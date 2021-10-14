Новости

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС 15:34
Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге 15:31
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах 15:26
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом 15:11
Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане 15:07
Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми 15:06
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса 15:00
Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 16:06
Рубрика: Власть

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь

Текст: Кира Латухина

Президент предложил зарубежным партнерам России использовать возможности Северного морского пути. Об этом он заявил в видеообращении на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Путин выступил на Российской энергетической неделе. Главное

"Приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей, активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер рассказал о развитии этого маршрута, который "постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Александр Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения