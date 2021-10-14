Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь

Президент предложил зарубежным партнерам России использовать возможности Северного морского пути. Об этом он заявил в видеообращении на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

"Приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей, активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер рассказал о развитии этого маршрута, который "постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении".