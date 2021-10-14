Размер материнского капитала скорректируют в следующем году

Размер маткапитала на 2022 год будет пересмотрен с учетом фактической инфляции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва призвал со следующего года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - уточнил Котяков.

Напомним, размер материнского капитала на первенца сегодня составляет 483,8 тысячи рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличился почти на 155,6 тысячи рублей и, таким образом, составил 639,4 тысячи рублей.