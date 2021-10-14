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14.10.2021 01:19
Рубрика: Общество

Для детей запустили экскурсии на предприятия Москвы

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 235(8586)
В Москве стартовала традиционная акция "День без турникетов". Бесплатные экскурсии и мастер-классы впервые проходят исключительно для детей. Юные москвичи, например, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, телеведущего или конструктора.

Впервые двери для любопытных москвичей предприятия города открыли в 2012 году. С тех пор и сама акция разрослась, да и интерес к "закулисью" крупных заводов и небольших мастерских, по наблюдениям экспертов, заметно вырос. Много желающих, например, увидеть, как "рождаются" хлеб или конфеты - места на такие экскурсии обычно разлетаются в считаные часы. Теперь организаторы решили запустить отдельную программу для детей от семи до тринадцати лет. Акция проводится в два этапа. Первый этап уже начался и продлится около двух месяцев. Второй - с 7 февраля по 29 апреля 2022 года. Более 30 партнеров проекта подготовили 750 экскурсий. Все они бесплатны и пройдут в очном формате с соблюдением антиковидных правил.

Фото: Металлоинвест
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Записаться на первый этап, по информации оргкомитета, можно на сайте technopark-kids.ru. В разделе "Акции" нужно выбрать пункт "День без турникетов. Дети", а потом перейти к просмотру расписания мероприятий. Программа составлена с учетом возрастной планки: для учащихся 2-4 классов и 5-6 классов. Зарегистрировать школьную группу на понравившуюся экскурсию или мастер-класс могут и учителя, и родители. После обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит все детали.

Более 30 партнеров проекта подготовили для столичных школьников 750 бесплатных экскурсий

Развлекательные центры и профориентационные парки подготовили мероприятия для младшеклассников. Это короткие лекции, которые знакомят с определенной профессией, и практические занятия, помогающие закрепить теорию. Например, 19 октября город профессий "КидБург" обещает посвятить ребят в тонкости работы хореографа, модельера и дизайнера. А 26 октября школьников познакомят с техническими специальностями, после чего они смогут сами собрать робота. Юных актеров ждет интерактивный музей-театр "Сказкин дом". К примеру, 21 октября ребята узнают секреты актерского мастерства, научатся работать с текстом.

Учащиеся 5-6 классов могут сходить на экскурсии по инновационным площадкам города. Есть возможность посетить летную школу "Авиатор", Научный парк МГУ им. Ломоносова, крупные телеканалы, инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Можно также побывать на мастер-классах в детских технопарках и на занятиях, которые стали частью так называемых профориентационных маршрутов. Они знакомят детей с нюансами различных профессий. Например, 18 октября гостей ждет анимационный технопарк "Калибр". Здесь проведут мастер-класс "Мобильный видеоблогинг". Дети разберут приемы создания качественного контента и попробуют написать сценарий для видеосюжета. А 25 октября в музее киностудии "Союзмультфильм" под руководством режиссеров ребята создадут небольшой мультипликационный фильм. 23 октября дети съездят в аэропорт Домодедово, где им покажут, как устроена работа диспетчера и бортинженера. А 1 ноября в батутном парке "Небо" запланирован спортивный мастер-класс "Профессия судья". Его проведут профессиональные судьи и тренеры, представители спортивных федераций. Дети изучат правила нескольких видов спорта, посмотрят выступления спортсменов и попробуют их оценить.

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