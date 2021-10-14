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14.10.2021 20:10

Ивановские предприятия вышли в премиум-сегмент

Текст: Антон Валагин (Иваново)
Чтобы быть актуальными, не достаточно просто быть качественными. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке предприятиям сегодня нужно совершенствовать дизайн изделий и продвигать собственные бренды. Об этом говорили в рамках Всероссийского форума легкой промышленности, который открылся в Ивановской области в четверг, 14 октября.

- Помимо 40 крупных текстильных предприятий в Ивановской области работают около двух тысяч швейных компаний. Они выпускают качественную продукцию, но их товары не всегда отвечают ожиданиям современных потребителей в части дизайна. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в регионе реализуется программа по продвижению локальных брендов и совершенствованию дизайна изделий. Мы хотим, чтобы одежда, производимая в Ивановской области, была не только качественной, но и стильной, направленной на повышение узнаваемости текстильных брендов Ивановской области в России и за рубежом. В прошлом году в программе приняли участие три пилотных текстильных предприятия нашей области абсолютно разной направленности, - рассказала "РГ" заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева.

Фото: Правительство Ивановской области
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Для компании "Золотое руно", специализирующейся на производстве спортивного и домашнего трикотажа, была создана новая линейка домашней одежды для девушек в среднем ценовом сегменте с названием La"Ju. Известная в регионе фирма по производству пальто и плащей "Ланика" начала выпуск люксовой верхней одежды под новым брендом Tsarina. В коллекцию вошли пальто минималистичного кроя с элементами русского костюма. Компанию "Спецтекс37", до сих пор занимавшуюся производством спецодежды, переориентировали на выпуск одежды для походов.

- В 2021 году в программе по акселерации брендов участвуют уже 30 текстильных компаний Ивановской области. 12 компаний начали активную работу. Четырем предприятиям помогли с разработкой ассортиментной матрицы и новой коллекции, восемь компаний получат новую актуальную контент-стратегию, что позволит им "правильно" зайти на рынок и заявить свои бренды, - продолжила Дмитриева.

Все участвующие в программе предприятия наряду с обновленным ассортиментом получают дополнительные возможности по расширению рынков сбыта продукции - в том числе через отечественные и международные электронные торговые площадки: Wildberries, Ozon, LaModa и международные площадки: E-bay, Amazon.

Кстати

Реализация проектов позволила выявить "узкие" места. Так, попутно выяснилось, что для изготовления стильной и качественной одежды не хватает фурнитуры. Поэтому сейчас в регионе ведут поиск инвесторов для реализации проектов по производству молний, пуговиц, тесьмы и другой аналогичной продукции.

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