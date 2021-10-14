Кольца Маяковского и Лили Брик покажут на выставке в Москве

К столетию Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ) 15 октября в Доходном доме Любощинских - Вернадских откроется выставка "Про/Cто". ГМИРЛИ менял название - назывался Гослитмузей, но не изменял своей миссии - рассказывать об эволюции отечественной литературы, сохранять реликвии, принадлежавшие писателям, хранить и изучать рукописи, беречь дома, в которых жили литераторы. Коллекция музея начала формироваться в 1920-е годы с собраний Чехова и Достоевского.

К концу 1930-х годов музей уже собрал сотни тысяч реликвий - рукописей, книг, документов, фотографий, предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, мемориальных вещей. Сегодня это собрания Владимира Маяковского, Александра Герцена, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Валерия Брюсова, Алексея Толстого. На выставке расскажут, как пополнялись коллекции, кто был дарителем.

Экспозиция познакомит с самыми яркими предметами из запасников - рукописи Гоголя, Тургенева, Островского, Блока, Есенина; прижизненные издания классиков отечественной словесности; легендарный перстень Веневитинова, кольца Маяковского и Брик, браслеты Цветаевой и другие личные вещи известных литераторов; рисунки Батюшкова и Лермонтова, один из первых вариантов "Черного квадрата" Малевича, работы Альтмана, Кустодиева, Судейкина, Тышлера. Отдельный зал посвящен новым поступлениям.